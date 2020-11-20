У Тбілісі звільнили всіх заручників і затримали загарбника.
Про це повідомляє телеканал rustavi2.
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Як повідомляється, в результаті переговорів поетапно вдалося звільнити всіх заручників.
Після цього поліція затримала і самого зловмисника, повідомила глава департаменту МВС Грузії зі зв'язків з громадськістю Ніно Гіоргобіані.
Зараз на проспекті, де стався інцидент, мобілізовано велику кількість силовиків. Вони перекрили дорогу, і громадянам, які живуть в довколишніх будівлях, тимчасово заборонено пересуватися.
У зв'язку з подією МВС почало слідство за статтями за незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї та розбій.
Захоплення заручників у Тбілісі: що відомо
- У п'ятницю, 20 листопада, на проспекті Церетелі в Тбілісі озброєний чоловік захопив будівлю мікрофінансової організації.
- Зловмисник взяв у заручники 9 осіб.
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