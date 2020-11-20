У мікрофінансовій організації перебувають дев'ять заручників і одна озброєна людина.

У п'ятницю, 20 листопада, на проспекті Церетелі в Тбілісі озброєний чоловік захопив будівлю мікрофінансової організації NBC (БІЗНЕС КАПІТАЛ).

Як повідомляє Rustavi 2, зловмисник взяв у заручники близько 10 осіб.

Своєю чергою, глава патрульної поліції Тбілісі Важа Сірадзе повідомив, що в заручниках опинилися дев'ять осіб, пише Новости-Грузия.

Раніше Грузия Online із посиланням на очевидців повідомляло, що в офіс компанії увірвалися п'ять осіб. За словами Сірадзе, грабіжник взяв заручників самотужки.

"За нашою інформацією, у мікрофінансовій організації знаходяться дев'ять заручників і одна озброєна людина", - повідомив він.

Сірадзе також закликав ЗМІ припинити пряму трансляцію з місця події, оскільки це може створити загрозу для життів співробітників правоохоронних органів і заручників.

У NBC також прокоментували подію, заявивши, що їхнім першочерговим завданням є безпека співробітників.

"Наша компанія знаходиться в координації з Міністерством внутрішніх справ. Ми діємо відповідно до їхніх інструкцій. В рамках своїх можливостей, ми зробимо все для того, щоб процес завершився мирно", - заявили в МФО.

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Поки невідомо, чи озвучив зловмисник якісь вимоги. Раніше ЗМІ повідомили, що двоє заручників були звільнені.

Також повідомляється, що офіс NBC розташований на першому поверсі десятиповерхового житлового будинку. Тому планується евакуація мешканців, а також співробітників комерційних об'єктів, прилеглих до місця події.

Захоплення заручників у Грузії: що було раніше

Нагадаємо, у жовтні в грузинському місті Зугдіді стався напад на філію банку "Банк Грузії". У заручниках перебували 19 осіб, серед яких співробітники та клієнти "Банку Грузії". Зловмисник був озброєний автоматом і гранатою.

Серед його вимог були 500 тисяч доларів готівкою, а також щоб правоохоронці покинули центр міста і дали йому можливість безперешкодно піти.

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Автор: Олександр Топчій