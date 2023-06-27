Вона закликала уряд розробити такий план.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс закликала розробити план на випадок, якщо російський уряд впаде.

Як пише Sky News, таку заяву вона зробила під час виступу в Палаті громад. "Ми і наші союзники - в тому числі українці, в тому числі поляки, в тому числі країни Балтії - повинні переконатися, що у нас є план на випадок вибуху Росії", - сказала Трасс.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що керівництво Росією належить російському народу. "Ми не спекулюємо і не намагаємося передбачити - ми плануємо і вживаємо заходів на випадок непередбачених обставин. І тому, яким би не був результат цього конфлікту, ми будемо готові", - зазначив він.

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Також Клеверлі назвав повстання ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина безпрецедентним викликом авторитету Путіна.

Повстання в Росії: реакція Великої Британії

На початку "маршу справедливості" Пригожина бітанський прем'єр Ріші Сунак сказав журналістам, що вони уважно стежать за ситуацією і знаходяться на зв'язку з союзниками.

Вчора він сказав, що поки рано впевнено говорити про наслідки заколоту, проте Велика Британія готова до "ряду сценаріїв".

При цьому екс-начальник Генштабу Великої Британії Річард Даннат вважає, що "вагнерівці", яким влада РФ дозволила піти в Білорусь, можуть очолити нову атаку на Київ.

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