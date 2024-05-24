Закон про іноагентів суперечить євроатлантичній інтеграції Грузії.

США запровадять візові обмеження проти людей, відповідальних за "підрив демократії" у Грузії у зв'язку з ухваленням закону про "іноагентів".

Як сказано у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, візові обмеження стосуватимуться фізичних осіб – чинних чи колишніх державних, чи недержавних суб'єктів. Зокрема, тих, хто є відповідальним або співучасником підриву демократії в Грузії, у тому числі "шляхом застосування насильства, сили або примусу з метою перешкодити здійсненню цивільних чи політичних прав".

Зазначається, що будь-хто, хто підриває демократичні процеси чи інститути в Грузії — зокрема, напередодні, під час і після виборів (чергові парламентські вибори відбудуться у Грузії у жовтні 2024 року) - може бути позбавлений права на отримання американської візи та поїздки до США. Із заяви Блінкена також випливає, що візові обмеження можуть торкнутися найближчих членів сімей таких осіб.

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Блінкен заявляє, що за останні кілька місяців правляча партія "Грузинська мрія" розробила та ухвалила закон про "іноземний вплив". Зазначається, що цей закон придушуватиме реалізацію свободи об'єднань та висловлювання думок, стигматизуватиме низку грузинських організацій, перешкоджатиме роботі незалежних ЗМІ тощо.

"Оскільки громадяни Грузії висловили незгоду із законом, ми побачили явні ознаки кампанії залякування та застосування насильства для придушення мирного інакомислення. І "закон про національну безпеку", і репресивну тактику, що використовується для придушення законного інакомислення, підривають демократію Грузії та основні свободи, на які має право грузинський народ…", - сказано у заяві. Крім того, закон "про іноагентів" суперечить давно заявленій меті Грузії – євроатлантичній інтеграції, стратегічному партнерству зі США.

Також США розпочнуть "всебічний огляд" двосторонньої співпраці з Грузією. "Розглядаючи відносини між нашими двома країнами, ми братимемо до уваги дії Грузії при ухваленні власних рішень", - йдеться у заяві.

Закон про іноагентів у Грузії - що відомо

Нагадаємо, у квітні правляча в Грузії проросійська партія "Грузинська мрія" зробила нову спробу ухвалити репресивний закон про "іноагентів" за прикладом аналогічного російського закону. Перша така спроба була зроблена рік тому, але була згорнута через масові народні протести. Цього разу грузини знову вийшли на вулиці, але тепер влада країни діє набагато жорсткіше, застосовує силу тощо.

Декілька країн ЄС наполягають на санкціях проти Грузії, зокрема, пропонують припинити безвізовий режим. Крім скасування безвізу, можуть розглянути цілеспрямовані санкції та заморожування коштів ЄС.

Офіційні особи ЄС попередили, що скандальний закон, якщо його ухвалять, стане серйозною перешкодою для процесу вступу Грузії в Євросоюз.

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