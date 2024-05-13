Грузія, ймовірно, стоїть на порозі нової революції через наполегливе бажання проросійського уряду ухвалити репресивний закон, як у Росії.

У Тбілісі сталися сутички між противниками "закону про іноагентів" і поліцією. ЗМІ публікують кадри жорстких дій поліції.

Як повідомляє "Эхо Кавказа", регіональний проєкт "Радіо Свобода", скандальний законопроєкт уже пройшов два читання і готується до фінального третього. Сьогодні парламентський комітет схвалив фінальну версію документа за рекордні 67 секунд.

За даними журналістів, протест був мирним, але багатолюдним. Щоб депутати змогли пройти в будівлю парламенту, спецназу довелося відтіснити натовп протестувальників. Кадри з місця подій показують, що поліцейські, які відтісняли мітингувальників, місцями діяли дуже жорстко. На відео потрапили агресивні дії людей у напівцивільному одязі та в масках, які за своєю поведінкою нагадують українських "тітушок" часів Януковича.

При появі депутатів від партії влади було чути вигуки учасників мітингу: "Раби! Раби!" Як стверджує "Эхо Кавказа", представників опозиції, навпаки, деякий час не пускали в будівлю парламенту, через що вони не встигли взяти участь у рекордно-короткому засіданні парламентського комітету. Завтра законопроєкт винесуть на голосування до зали парламенту, де більшість у проросійської партії "Грузинська мрія".

У Грузії протестують проти закону про іноагентів: що відомо

Як писав УНІАН, у квітні правляча в Грузії проросійська партія "Грузинська мрія" зробила нову спробу ухвалити репресивний закон про "іноагентів" за прикладом аналогічного російського закону. Перша така спроба була зроблена рік тому, але була згорнута через масові народні протести.

Цього разу грузини знову вийшли на вулиці, протестуючи проти "російського закону". Але тепер влада діє набагато жорсткіше, ніж рік тому, і не соромиться застосовувати силу до протестувальників.

Деякі грузини вважають, що країна стоїть на порозі революції, схожої на українську Революцію Гідності.

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