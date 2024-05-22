Крім скасування безвізу, можуть розглянути цілеспрямовані санкції та заморожування коштів ЄС.

Декілька країн ЄС наполягають на санкціях проти Грузії, у відповідь на зухвалу позицію уряду щодо закону про "іноземних агентів", інспірованого Росією. Зокрема, пропонують призупинити безвізовий режим.

Як пише The Financial Times, Грузія, яка є кандидатом на вступ до ЄС, знехтувала попередженнями Брюсселя та багатомісячними вуличними протестами, просуваючи суперечливий закон, який схожий на той що діє у Росії. Він зобов’язує ЗМІ та правозахисні групи, які отримують іноземне фінансування, реєструватися в уряді.

Як заявляють поінформовані джерела, Естонія, Нідерланди, Чехія та Швеція є одними з країн, які прагнуть обговорити обмежувальні заходи на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наступного тижня. Крім скасування безвізу, можуть розглянути цілеспрямовані санкції та заморожування коштів ЄС.

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Офіційні особи ЄС попередили, що скандальний закон, якщо його приймуть, стане серйозною перешкодою для процесу вступу Грузії. Крім того, європейці занепокоєні, що країна все глибше скочується в орбіту Росії.

Правляча партія "Грузинська мрія" пообіцяла завершити ухвалення закону найближчими тижнями, а у вівторок засудила міжнародний тиск після повідомлень про те, що у Конгресі США закликали Білий дім підготувати санкції. У Тбілісі звинуватили Штати у використанні "мови шантажу". Партія стверджувала, що закон був необхідний, оскільки з 2020 року неурядові організації нібито двічі намагалися "розпочати революцію".

На думку видання, Брюссель рухатиметься щодо санкцій повільніше ніж Вашингтон, оскільки деякі країни стурбовані тим, що призупинення безвізового режиму може призвести до негативних наслідків.

Крім того, Угорщина підтримує грузинський уряд, що може ще більше відкласти будь-які санкції ЄС, які мають бути одностайно погоджені 27 країнами блоку. Як відомо, Будапешт прийняв аналогічний закон і навіть створив спеціальне агентство, яке перевіряє іноземне фінансування, отримане опозиційними політиками, ЗМІ та неурядовими організаціями.

У Грузії протестують проти закону про іноагентів: що відомо

Як писав УНІАН, у квітні правляча в Грузії проросійська партія "Грузинська мрія" зробила нову спробу ухвалити репресивний закон про "іноагентів" за прикладом аналогічного російського закону. Перша така спроба була зроблена рік тому, але була згорнута через масові народні протести.

Цього разу грузини знову вийшли на вулиці, але тепер влада діє набагато жорсткіше і не соромиться застосовувати силу.

Деякі грузини вважають, що країна стоїть на порозі революції, схожої на українську Революцію Гідності.

Днями у Тбілісі сталися сутички між противниками "закону про іноагентів" і поліцією.

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