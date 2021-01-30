Швам попросив використати гроші на освітні та молодіжні ініціативи.

Австрієць Ерік Швам, який втік від нацистів зі своєю сім'єю під час Другої світової війни, заповів більшу частину свого статку французькому селу Ле Шамбон-сюр-Ліньон, жителі якого приховували їх від переслідувань.

Читайте такожАмериканський сенатор зібрав майже $2 мільйони на сувенірах зі своєю фотографієюПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Швам і його сім'я втекли до Франції в 1943 році та залишалися там до 1950 року.

Пізніше він вивчав фармакологію й одружився з місцевою католичкою. Чоловік помер 25 грудня у віці 90 років.

Мер села Жан-Мішель Ейро розповів, що Швам попросив використати гроші на освітні та молодіжні ініціативи, зокрема на стипендії.

"Це велика сума для села", - сказав він.

За словами екс-мера села, чоловік залишив їм близько 2 мільйонів євро.

Відзначається, що під час війни селом були сховані близько 2500 євреїв. Жителі Ле Шамбон-сюр-Ліньон відзначені як "Праведники народів світу" ізраїльським меморіальним центром Голокосту.

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Автор: УНІАН