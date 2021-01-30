Австрієць Ерік Швам, який втік від нацистів зі своєю сім'єю під час Другої світової війни, заповів більшу частину свого статку французькому селу Ле Шамбон-сюр-Ліньон, жителі якого приховували їх від переслідувань.
Читайте такожАмериканський сенатор зібрав майже $2 мільйони на сувенірах зі своєю фотографієюПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Швам і його сім'я втекли до Франції в 1943 році та залишалися там до 1950 року.
Пізніше він вивчав фармакологію й одружився з місцевою католичкою. Чоловік помер 25 грудня у віці 90 років.
Мер села Жан-Мішель Ейро розповів, що Швам попросив використати гроші на освітні та молодіжні ініціативи, зокрема на стипендії.
"Це велика сума для села", - сказав він.
За словами екс-мера села, чоловік залишив їм близько 2 мільйонів євро.
Відзначається, що під час війни селом були сховані близько 2500 євреїв. Жителі Ле Шамбон-сюр-Ліньон відзначені як "Праведники народів світу" ізраїльським меморіальним центром Голокосту.
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