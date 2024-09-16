Чоловік називав себе "неофіційним зв'язковим" української влади.

Затриманий за підозрою в спробі замаху на колишнього президента США і чинного кандидата у президенти Дональда Трампа Райан Веслі Рут висловлював у соцмережах підтримку Україні після вторгнення Росії.

Як повідомляє CNN з посиланням на дописи Рута у соцмережах, він "висловлював рішучу підтримку Україні в десятках постів на день у 2022 році і заявив, що готовий померти в боротьбі, і що "нам потрібно спалити Кремль дотла".

У Facebook закликав іноземців брати участь у війні на боці України, називав себе "неофіційним зв'язковим" української влади і заохочував солдатів з Афганістану воювати за Україну.

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Другий замах на Трампа

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня експрезидент США Дональд Трамп заявив про стрілянину біля його гольф-клубу.

"Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте", - заявив він.

В ФБР заявили, що Трамп був за кілька сотень метрів від місця стрілянини, він у безпеці. Інцидент "виглядає як спроба замаху".

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