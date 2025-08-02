Заява Трампа була вельми "розпливчастою", зазначає видання.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що він відправляє два атомні підводні човни у "відповідні регіони" у відповідь на провокації Москви. Як пише The Times, ця заява не є незвичною в безпековому контексті, оскільки підводні човни США регулярно переміщуються в райони, близькі до Росії, особливо в періоди підвищеної напруженості.

Однак незвичним є сам факт цієї заяви, яка має дві мети: продемонструвати, що Трамп - людина дії, і послати сигнал російському лідеру Володимиру Путіну.

"Дія важлива для Трампа як для найефектнішого президента сучасності, чий стиль, який уже став звичним, полягає в тому, щоб рішуче відповідати на провокації", - зазначає видання.

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У статті підкреслюється, що, хоча Трамп фактично відповідав на погрози колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, але аж ніяк не Медведєв є справжнім адресатом цього повідомлення.

"Це президент Путін, якого Трамп дедалі частіше критикує, але, як і раніше, побоюється дратувати безпосередньо, тому що все ще вірить у їхню дружбу і хороші робочі відносини. Це ясно, тому що пост Медведєва було опубліковано в понеділок, а Путін відхилив мирний ультиматум Трампа приблизно за годину до його поста в п'ятницю".

При цьому, вказує The Times, Трамп вважає себе досвідченим переговірником, тому його згадка про "ядерні підводні човни" була розпливчастою, щоб охопити різні типи суден.

Хоча в американців є 71 атомний підводний човен, 14 з них - це кораблі класу "Огайо" з балістичними ракетами, здатні нести до 20 ракет "Трайдент II", які можуть бути оснащені ядерними боєголовками. Від восьми до десяти з цих підводних човнів з ядерним озброєнням у будь-який момент часу патрулюють води по всьому світу.

"Білий дім вважає, що Путін зрозуміє, що "підводна дипломатія" Трампа не є провокацією - місія флоту полягає в стримуванні, а не в нанесенні першого удару, - а є попередженням про те, що Трамп не хоче, щоб єдиний пост Медведєва сигналізував про повернення до ядерного брязкання зброєю", - пише The Times.

Трамп погрожує Росії ядерними підводними човнами

Раніше Трамп наказав відправити два атомні підводні човни "у відповідні регіони" через висловлювання Медведєва, а також заявив, що "США повністю готові до ядерної війни з Росією".

При цьому, як пише NYT, заяву Трампа про переміщення атомних підводних човнів буде неможливо перевірити, оскільки це один із найбільш ретельно приховуваних тактичних маневрів Пентагону.

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