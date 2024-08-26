У Білому домі кажуть, що їм це занепокоєння висловили приватно.

У Сполучених Штатах Америки відреагували на заклик президента України Володимира Зеленського зняти обмеження на застосування американської зброї.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі назвав "аж ніяк не новою" заяву українського президента, яку він зробив після масованого обстрілу РФ. Його цитує у мікроблозі X журналіст Алекс Рауфоглу.

"Президент повідомив нам про своє занепокоєння в приватному порядку, і він, безумовно, повідомив про своє занепокоєння всім публічно. І ми розуміємо, чому він це робить: його країна зазнала нападу", - додав Кірбі. Відео дня

За його словами, Вашингтон продовжить приватний діалог з Києвом. Також Кірбі сказав, що американська політика щодо наданих українському війську озброєнь не зазнавала жодних змін.

Масований обстріл України

Як повідомляв УНІАН, вночі російські війська здійснили комбіновану атаку, в якій задіяли 127 ракет різних типів та 109 безпілотних літальних апаратів.

Згідно з останніми даними, російський обстріл призвів до загибелі 7 людей, ще 47 українців отримали поранення. Також відомо про руйнування та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, які вже призвели до аварійних відключень.

У своєму зверненні Зеленський заявив, що Путін "може робити тільки те, що світ йому дозволяє". Президент додав, що Україна не повинна мати обмежень у далекобійності, коли російські терористи їх не мають.

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