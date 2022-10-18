Греція передасть Україні 40 радянських БМП-1 в обмін на німецькі Marder.

Німеччина відправила до Греції першу партію бойових машин піхоти Marder, аби Греція могла передати Україні радянські БМП-1 в рамках кругового обміну військовою технікою.

Про це повідомляє Euractiv.

За словами співрозмовника видання, у неділю, 16 жовтня 2022 року, до Греції відправили перші шість Marder. Усього Німеччина планує поставити до Греції 40 таких машин. Чотирнадцять наступних мають вирушити туди до 21 жовтня.

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Зі свого боку, Афіни мають передати сорок радянських БМП-1 Україні.

Водночас німецька сторона поки не підтвердила початок процесу кругового обміну. Представник Міністерства оборони Німеччини у понеділок, 17 жовтня, заявив, що він "не може надати жодної нової інформації", але послався на "тісний обмін та добрі переговори" з грецькою стороною.

Військова допомога Україні: внесок Німеччини

У понеділок, 17 жовтня, новий посол України в Германії Олексій Макєєв прибув на робоче місце і записав відеозвернення. У ньому дипломат подякував ФРН за допомогу в боротьбі з російською агресією і попросив більше зброї для нашої держави.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Німеччина передала нашій країні першу систему ППО IRIS-T SLM. Інші три машини ФРН має відправити в 2023 році.

Крім того, за підсумками шостої зустрічі у форматі "Рамштайн" Німеччина зобов'язалася надати Україні додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000 і реактивні системи залпового вогню MARS II для боротьби з російською агресією.

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