Перемовини заплановані на поточний тиждень.

Президент України Володимир Зеленський відправляється з візитом у Францію та Німеччину заради розмови з Шольцем та Макроном. Останній вимушено відклав свій лютневий візит в Україну.

Глава держави проведе зустрічі з головними політиками країн-партнерів на поточному тижні, йдеться на сайті президента.

Зокрема, 16 лютого президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

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Крім того, 17 лютого глава Української держави виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Разом з тим, у Зеленського заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

Останні заяви Шольца та Макрона про Україну

У грудні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими. Військова допомога Києву від Німеччини на 2024 рік становитиме 8 млрд євро.

У січні Макрон закликав оборонну промисловість країни нарощувати виробництво, допоки Європа бореться за збільшення постачання зброї для підтримки України.

Нещодавно стало відомом, що Макрон відклав свій візит в Україну. Французький лідер планував відвідати Київ 13-14 лютого.

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