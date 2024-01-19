Євросоюз обіцяв поставити Києву мільйон снарядів на початок 2024 року, але поки що, за даними Європарламенту, поставлено лише 300 тисяч.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав оборонну промисловість країни нарощувати виробництво, допоки Європа бореться за збільшення постачання зброї для підтримки України. Про це повідомляє Bild.

"Ми маємо посилити розпочату трансформацію, щоб швидше реагувати на потреби України у війні проти Росії. Ми не можемо дозволити Росії думати, що вона може перемогти", – сказав Макрон у зверненні до військових.

За словами Макрона, "перемога Росії означатиме кінець європейської безпеки". Він заявив, що від оборонних підприємств очікується збільшення швидкості та обсягів виробництва, а також запровадження інновацій.

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"Ми більше ніколи не повинні задовольнятися термінами виробництва, які розтягуються на кілька років", - додав він.

Як відомо, Євросоюз обіцяв поставити Києву мільйон снарядів на початок 2024 року, але поки що, за даними Європарламенту, поставлено лише 300 тисяч.

Допомога Франції Україні - останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з главою української держави Володимиром Зеленським, у ході якої сторони домовилися про започаткування "Артилерійської коаліції". Згідно з ініціативою, Франція зобов'язується виготовити для України десятки передових артилерійських систем "Цезар" у 2024 році та боєприпаси до них.

Також УНІАН повідомляв, що під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Франції Еммануель Макрон закликав не дати Росії перемогти Україну.

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