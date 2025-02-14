Він вважає членство у Альянсі найдешевшим варіантом для підтримки миру.

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви команди американсього лідера Дональда Трампа щодо членства України в НАТО.

На зустрічі із журналістами на полях Мюнхенської безпекової конференції Зеленський сказав, що сьогоднішня Америка і президент Трамп не готові говорити про вступ України до Північноатлантичного Альянсу. Водночас він не знає, що "у голові в кожної людини в світі":

"Я говорю про те, що є в офіційному доступі... Вони вважають, що Україна не може бути в НАТО, бо це ескалація з росіянами. Вони вважають, що НАТО в Конституції України є головним чинником окупації".

Зеленський пояснив, що Україна прагне вступити до Альянсу, бо довіряє і самому НАТО, і його гарантіям безпеки. "Я говорю чесно і вважаю, що це найдешевший варіант для всіх. Найдешевший", - додав президент.

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Та якщо Україна не вступає до цього союзу, то має разом з Європою будувати колективну систему оборони, зазначив він.

Заяви команди Трампа щодо НАТО

Нагадаємо, у Альянсі неодноразово повторювали, що тримають "двері" для України відкритими, однак стати членом НАТО країна зможе лише після завершення війни.

Однак нещодавно президент США Трамп назвав вступ України до Альянсу "непрактичним". У Пентагоні також тепер не вважають це реалістичним.

Водночас заступник спецпредставника Трампа Україні Джон Коул сказав, що можливість членства України в НАТО все ще розглядається.

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