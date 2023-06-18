За його словами, альтернативи формулі миру немає.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що африканська делегація під час відвідин Росії та України мала змогу побачити, хто насправді прагне миру.

У вечірньому відеозверненні глава держави заявив, що візит лідерів Африки до РФ підтвердив відсутність альтернативи формулі миру, яку пропонує Україна. "Усі ви бачили, як відбувався візит делегації лідерів і представників країн Африки - візит в Україну і візит в державу-терориста", - сказав він.

На думку Зеленського, делегація мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, а хто насправді "сам по собі війна". "Це було дуже чітко", - наголосив президент.

Він зауважив, що усе, про що говорилося в Україні, було про формулу миру, адже він із африканською делегацією обговорив кожен її пункт. "Усе, про що говорилося в Росії, було про війну, про те, як знищувати життя далі. Очевидна річ: немає альтернативи формулі миру. Добре, що світ усе краще це чує і бачить", - додав Зеленський.

"Мирна" місія ПАР: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 червня до України прибули лідери п’яти африканських країн - Південно-Африканської Республіки, Замбії, Сенегалу та Єгипту, які разом із Конго та Угандою пропонують мирний план, який, на їхню думку, дозволить завершити війну в Україні. Зокрема, 10 складових мирного плану на прес-конференції представив лідер ПАР.

Під час візиту африканської делегації Росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні, зокрема вибухи пролунали у Києві та області. В результаті українські військові збили шість аеробалістичних ракет "Кинджал", шість крилатих ракет "Калібр" та два розвідувальних безпілотники.

Водночас, прес-секретар президент ПАР у своєму Twitter заявив, що гості з Африки не чули та не бачили вибухів чи роботи ППО, та припустив, що ця атака нібито була дезінформацією. Коментуючи свою заяву журналістам, він виправдався, зазначивши, що він не стверджує, що атаки не було, а просто говорить про те, що не чув вибухів.

17 червня делегація прибула до Росії. За даними Reuters, Путін розкритикував ключові тези з "мирного плану" ПАР.

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