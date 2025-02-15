Український президент додав, що крім російського диктатора, вони ще обговорювали гарантії безпеки.

Російський диктатор Володимир Путін боїться президента США Дональда Трампа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час виступу на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки. Зокрема, у Зеленського запитали, чи дійсно він сказав президенту США Дональду Трампу, що російський диктатор погоджується на перемовини лише через те, що очільник Кремля боїться американського лідера.

"Так. Я сказав Трампу, що Путін його боїться. Так, і він почув мене. І тепер Путін знає", - сказав Зеленський.

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Також у Зеленського запитали, що він мав на увазі, коли після телефонної розмови з Трампом сказав, що не почув достатніх деталей, аби мирні пропозиції нової адміністрації США стали мирним планом.

"У нас відбулася довга розмова з президентом Сполучених Штатів. Не перша і не остання. Не думаю, що в телефонному режимі ми можемо владнати увесь план, усі безпекові гарантії з усіма деталями. Бо ви знаєте, що диявол [ховається] у деталях. І ми знаємо, де цей диявол, і у якій зараз країні. Саме тому ми повинні зупинити його, зупинити Путіна. Це дуже важливо. Це дуже важливо для мене", - повідомив Зеленський.

Водночас, як сказав Зеленський, атмосфера його розмови з Трампом хороша.

"Нам потрібні термінові дуже конкретні кроки. Ми повинні працювати над цим. Наші команди. Ми розпочали, але ми негайно маємо почати ухвалювати більш глибші рішення", - наголосив Зеленський.

Також у Зеленського запитали, чи розуміє він, якою нині є американська позиція. "На мою думку, вони готують атмосферу для діалогу між Трампом і Путіним. Це залежить від них, але вони можуть обговорювати усе, що захочуть, але не про Україну без нас. І саме тому особливо у даному випадку, це трохи небезпечно. Я сказав, що ми повинні говорити більше з президентом і говорити більше з його людьми, його командою", - сказав Зеленський.

Президент України додав, що 14 лютого під час особистої зустрічі з віце-президентом Джей Ді Венсом відкрив йому деякі нові деталі.

"На усіх рівнях, ми дуже відкрито надсилаємо сигнали, що ми повинні підготувати безпекові гарантії як головний пункт для зупинки Путіна і припинення цієї війни. Обов'язково, це не може бути без нас", - сказав Зеленський.

На переконання президента, якщо на сьогодні в України та США немає спільного плану, це означає, що США не мають плану. У цьому зв'язку, у Зеленського запитали, чи він переконав Трампа, що Україна має бути за столом переговорів.

"Я казав, що по-перше, ми повинні створити план з вами. Це було у той день, коли він провів телефонні розмови з Путіним і зі мною", - повідомив Зеленський.

Глава держав зазначив, що не є щасливим, що Трамп спершу зателефонував Путіну.

"Більшою небезпекою буде, якщо перша зустріч буде з Путіним, а потім з Україною. Це я сказав президенту Трампу, що у першу чергу, ми повинні дійти до спільного бачення. І я також сказав, що за столом переговорів нам потрібна Європа. Це дуже важливо", - наголосив Зеленський.

Інші заяви Зеленського на Мюнхенській конференції

Під час виступу на конференції український президент заявив, що Путін буде намагатися запросити президента США Дональда Трампа до Москви, аби він стояв на Красній площі 9 травня цього року.

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