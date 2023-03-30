На даний момент домашній улюбленець знаходиться під наглядом лікарів.

Рятувальники виявили живого кота після руйнівного землетрусу у турецькій провінції Кахраманмараш. Тварина з травмами провела під завалами майже 50 днів.

За інформацією видання Анадолу, дворічний кіт Хан жив у сім'ї 36-річної Ніди Діни та її дочки. У лютому 2023 року після землетрусу тварину не відразу знайшли під завалами. Господарка з тих пір намагалася розшукати Хана й навіть ночувала в авто у дворі свого зруйнованого будинку.

Через 49 днів тварину все ж знайшли живою. У нього діагностували переломи лап та зневоднення, а також є підозра на травми внутрішніх органів

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"Це неймовірне диво для нас. Я не втрачала надії до останнього моменту, кіт завжди спав зі мною. Його побачили і знайшли екскаваторник та власник будинку – на килимі на кухні. Потім ми відвезли його до ветеринара", – розповіла господарка Хана.

Землетрус в Туреччині - останні дані

6 лютого 2023 року на південному сході країни сталося кілька сильних землетрусів, що призвело до багатотисячних жертв і колосальні руйнування.

Підземні поштовхи також сколихнули Сирію, де загинуло приблизно 6 тисяч осіб. З тих пір в Туреччині регулярно відбуваються афтершоки та відчутні землетруси.

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