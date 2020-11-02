Дивом вціліла українка розповіла про землетрус у Туреччині
Люди залишилися без житла і дітей. За останніми даними, жертвами землетрусу стали 79 осіб.
Українка, яка дивом залишилася жива під час землетрусу в Туреччині, розповіла, як їй вдалося врятуватися і що відбувається в Ізмірі після катаклізму.
Після землетрусу Ізмір накрило цунамі: райони міста опинилися у воді. Кілька рибалок зникли безвісти, повідомляє ТСН.
65 годин під завалами: у Туреччині врятували 3-річну дівчинку, яка дивом вижила після землетрусу (фото)
Повністю зруйновано не менше двох десятків багатоповерхівок. Для тих, хто залишився без житла, влада організувала табір. Деякі ночують у своїх автомобілях.
Як повідомляється, українка Юлія разом з 4-річною донькою в цей момент були в багатоповерхівці. Їм пощастило, встигли вибігти. Вони бачили, як їхній будинок покривається тріщинами.
Жінка згадує все як уві сні: люди сиділи прямо на дорозі, а з гучномовців повідомляли про план евакуації, а також необхідність взяти все найнеобхідніше.
Українка досі не може прийти до тями від того, що місто, в якому вони прожили вже понад шести років, зараз схоже на велику руїну: "Досі розбирають будинки. Нашому району дуже-дуже пощастило. Будинки через один виявилися з тріщинами. Вони не обвалилися, але люди евакуюються: вивозять меблі, одяг, найнеобхідніше. Але в інших районах складніше: люди просто залишилися без житла, без рідних, без дітей. Насправді, дуже страшно", - розповіла жінка.
Землетрус у Туреччині: що відомо
- 30 жовтня сильний землетрус стався в Егейському морі. Осередок землетрусу розташовувався на глибині 16,5 км.
- Підземні поштовхи відчули на островах Греції та в Стамбулі.
- У прибережній турецькій провінції Ізмір в результаті землетрусу зруйновані деякі будинки, люди опинилися під руїнами.
- За останніми даними, в результаті землетрусу загинули 79 людей. Постраждали 963 людини. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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