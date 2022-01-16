Мігрантам допомагають білоруські силовики.

Минулої доби близько півсотні осіб намагалися нелегально перетнути кордон між Білоруссю та Польщею.

Про це повідомляє Польське радіо.

За інформацією Прикордонної служби Польщі, поблизу села Мельник 18 осіб здійснили спробу прорватися через кордон. Мігрантам допомагали білоруські служби.

Люди, які зібралися на білоруському боці кордону, кидали у польських прикордонників камінням та гілляками; пошкодили огорожу та намагалися знести металеві стовпи.

Читайте такожПольща може продовжити паркан від Білорусі до кордону з Україною: названо причину

Речниця Прикордонної служби Анна Міхальська повідомила, що людям вдалося прорватися через кордон, їх затримано.

"Ніхто з них не декларував бажання залишатися в Польщі. Також унаслідок цих подій ніхто не постраждав. Ці особи отримали офіційні постанови, і їх повернули до лінії кордону", - сказала речниця.

Серед затриманих були громадяни Іраку, Сирії та Єгипту. Загалом нелегально перетнути кордон намагалися 47 осіб за минулу добу.

Як додала Міхальська, в інших місцях на польсько-білоруському кордоні, поблизу сіл Пласка та Шудзялово, пошкоджено загородження. Польські патрулі бачили, що цим займалися білоруські силовики, готуючи місце для незаконного перетину кордону.

Цього місяця Прикордонна служба зафіксувала понад 400 спроб незаконного проникнення з Білорусі до Польщі. Торік таких спроб було 40 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, з кінця травня 2021 року Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій проти Білорусі.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що білоруські силовики піддавали мігрантів тортурам, били, тримали без їжі та нацьковували на них собак.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в гібридній війні проти ЄС. Щоб запобігти напливу нелегалів, балтійські держави і Польща значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема, країни встановлюють загородження з колючого дроту та вживають інших заходів.

Україна 23 листопада 2021 року розпочала спеціальну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою запобігання міграційній кризі. На цій ділянці кордону встановлять загородження з колючого дроту, її патрулюють зі спеціально обладнаних гвинтокрилів Airbus.

Вас також можуть зацікавити новини: