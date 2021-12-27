Група біженців із 36 людей здійснила спробу прорватися через кордон з Білорусі до Польщі після півночі в понеділок.
Про це повідомляє прикордонна служба Польщі в Twitter.
"Сьогодні після півночі на ділянці, яку охороняє підрозділ прикордонної служби в районі населеного пункту Мельник, група з 36 іноземців силоміць штурмувала кордон. У бік польських патрулів кидали каміння. Ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що напередодні 26 грудня нелегально перейти польсько-білоруський кордон намагались шестеро біженців.
Ситуація з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі
Як повідомляв УНІАН, з початку року польські прикордонники зареєстрували майже 40 тис. спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.
Читайте такожНацьковували собак, піддавали тортурам: в Білорусі знущалися з мігрантів – правозахисникиЗ кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій проти Білорусі.
В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Щоб запобігти напливу нелегалів, балтійські держави і Польща значно зміцнили безпеку своїх кордонів.
Україна 23 листопада розпочала спеціальну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою запобігання міграційній кризі.
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