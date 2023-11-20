The Times оцінив, як розкішно Єлизавета Пєскова жила за кордоном.

Світ висміяв заяву прес-секретаря лідера РФ Дмитра Пєскова про те, що його донька від шлюбу з колишньою дружиною Катериною Солоцинською "бідувала" у Франції, коли отримувала там освіту.

Про "спартанські умови" та випробування, які довелося "долати" Єлизаветі Пєсковій, речник Кремля розповів в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ в листопаді, переконуючи, що вона "не мажорка". Про протилежне пише The Times у своїй статті.

Британське видання нагадує, що Єлизавета Пєскова входить до переліку "золотих" дітей російських чиновників, які насолоджувалися комфортним життям у Європі, попри риторику Кремля та їхніх батьків про "занепалий Захід".

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У своїх соціальних мережах, зокрема, в Instagram, Єлизавета Пєскова регулярно позує в дорогому одязі і не соромиться своїх "лакшері" поїздок за кордон.

Яскравий приклад про те, що може дозволити собі Пєскова, показала соратниця російського опозиціонера Олексія Навального, якого Кремль тримає за ґратами, Любов Соболь.

Вона показала фото Пєскової, яка сидить з келихом напою, ймовірно, у приватному літаку.

"Спартанські умови за словами патологічного брехуна Пєскова", - прокоментувала свою публікацію в Twitter Соболь.

На ще одному фото від Соболь Пєскова позує у розкішній сукні:

Пєскова переїхала до Парижа зі своєю матір'ю, 47-річною Катериною Солоцинською, після того, як її батьки розлучилися. Вона прожила там кілька років, перш ніж повернулася до Росії, але зовсім не за таких умов, як стверджує Пєсков. Вона отримала навчання в елітній школі-інтернаті, в якій вивчала право та міжнародні відносини. Також донька Пєскова у "студентські" роки працювала стажером у французького ультраправого депутата Європарламенту в Страсбурзі та Брюсселі, що не всі можуть собі дозволити.

Натяк на "непогане" життя Пєскової зробила безпосередньо її мама, колишня дружина прес-секретаря Путіна Солоцинська, акцентує ЗМІ.

У 2016 році Солоцинська зазначала у соціальних мережах, що переїхала в нову квартиру на площі Віктора Гюго у центрі Парижа. Розслідування Фонду боротьби з корупцією Навального виявило, що квартиру вартістю 1,8 мільйона євро купила французька компанія Sirius, яка на 75% належала Солоцинській, а на 25% - Пєсковій.

Про те, що Пєсков не забув про добробут своєї доньки свідчать і їхні спільні фотографії: до прикладу, коли батько з донькою позують біля готелю "Ле Брістоль" - готелю-палацу, розташованого поряд з Єлисейськими полями, пише The Gardian.

Санкції проти рідних Пєскова - Єлизавети, її брата та мачухи США та ЄС ввели у 2022 році, після початку повномасштабної війни РФ проти України. Тоді Вашингтон стверджував, що ці троє ведуть "розкішний спосіб життя, який не відповідає зарплаті Пєскова як державного службовця".

Пєскова стверджує, що зробила "себе сама", без участі батька

У квітні Пєскова написала в Instagram, що заробила гроші за кордоном "сумлінною" працю, займаючись різними проектами. Офіційно вона повернулася з Парижа до Москви 5 років назад.

До цього, ще в березні 2022 року, в коментарі Business Insider Пєскова жалілася, що проти неї ввели санкції. Вона позиціонувала себе як "громадянка світу", яка тепер не має змоги вільно подорожувати.

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