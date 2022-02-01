Жителі Китаю відзначають Новий Рік 2022. Цього року не буде масових святкувань через кількість хворих коронавірусом, що тільки збільшується.
Про це йдеться у сюжеті ТСН
Традиційно, китайці прикрашають свої будинки та вулиці в червоний колір, тому що вони вірять, що цей колір приносить мир т злагоду в будинок. Також скрізь можна побачити "золоті" зображення господаря року - Тигра.
Готуються до святкування Нового року і в космосі. На кадрах, опублікованих місцевою телекомпанією, Китайські астронавти вже прикрасили станцію, зокрема, на одному із зображень є китайський ієрогліф "Фу", що символізує щастя.
Цього року в Китаї масових святкувань не буде через зростання числа хворих на COVID-19.
Китайський Новий Рік 2022 - що відомо
Китайський Новий рік починається в дату другого молодика після дня зимового сонцестояння (21 грудня). У 2022 році Новий рік в Китаї почнеться 1 лютого, а закінчиться 21 січня 2023 року. Символом року стане чорний або синій водяний Тигр. За українським часом святкування розпочнеться о 23: 00 31 Січня.
У Китаї Новий рік відзначають мінімум 15 днів. В інші дні свята заведено приходити в гості до друзів і сусідів і обмінюватися парними предметами.