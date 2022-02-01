Традиційно, в Китаї Новий рік святкують близько двох тижнів.

Жителі Китаю відзначають Новий Рік 2022. Цього року не буде масових святкувань через кількість хворих коронавірусом, що тільки збільшується.

Про це йдеться у сюжеті ТСН

Традиційно, китайці прикрашають свої будинки та вулиці в червоний колір, тому що вони вірять, що цей колір приносить мир т злагоду в будинок. Також скрізь можна побачити "золоті" зображення господаря року - Тигра.

Готуються до святкування Нового року і в космосі. На кадрах, опублікованих місцевою телекомпанією, Китайські астронавти вже прикрасили станцію, зокрема, на одному із зображень є китайський ієрогліф "Фу", що символізує щастя.

Цього року в Китаї масових святкувань не буде через зростання числа хворих на COVID-19.

Китайський Новий Рік 2022 - що відомо

Китайський Новий рік починається в дату другого молодика після дня зимового сонцестояння (21 грудня). У 2022 році Новий рік в Китаї почнеться 1 лютого, а закінчиться 21 січня 2023 року. Символом року стане чорний або синій водяний Тигр. За українським часом святкування розпочнеться о 23: 00 31 Січня.

У Китаї Новий рік відзначають мінімум 15 днів. В інші дні свята заведено приходити в гості до друзів і сусідів і обмінюватися парними предметами.

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