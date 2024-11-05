Успішне завершення навчань покликане посилити ППО України від атак авіації, ракет і крилатих ракет.

У Німеччині завершилася підготовка четвертої групи українських операторів ЗРК Patriot. Про це розповіли у ВПС Німеччини.

У відомстві заявили, що успішне завершення навчань покликане посилити ППО України від атак авіації, ракет і крилатих ракет. З міркувань безпеки кількість українців, які пройшли відповідне навчання, не називається.

Навчання було проведено Місією Європейського Союзу з військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine). У її рамках солдати ЗСУ проходять підготовку за стандартами збройних сил країн ЄС для відбиття російської агресії.

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"Ми успішно навчили українських солдатів роботі з системами ППО Patriot, давши їм критично важливі навички для захисту свого неба та інфраструктури", - поділилися в EUMAM Ukraine.

ЗРК Patriot - що відомо

Patriot є американським зенітним ракетним комплексом, що перебуває на озброєнні США та деяких інших країн світу, включно з Україною. ЗРК був створений як універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військових на середніх і великих висотах.

Раніше УНІАН писав, що в жовтні Україна отримала ЗРК Patriot від Румунії. Президент Володимир Зеленський подякував союзникам за допомогу в посиленні ППО нашої країни.

Крім того, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив про те, що 9 жовтня окупантам вдалося пошкодити ЗРК Patriot під час обстрілу.

Також ми повідомляли, що в Пентагоні розкрили кількість ракет до HIMARS і Patriot, які виробляють у США. Крім цього Штати збільшили виробництво ракет Javelin.

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