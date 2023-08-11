За словами польського президента, якщо ж російську агресію не зупинять зараз, "за це доведеться заплатити дуже високу ціну".

Президент Польщі Анджей Дуда зробив різку заяву, пояснюючи, чому ті американські політики, які виступають проти надання військової допомоги Україні, повинні її підтримати.

Відповідаючи на запитання оглядача The Washington Post Марка Тіссена, що може їх змусити змінити свою позицію, польський президент сказав: "Це дуже просто".

"Зараз російський імперіалізм можна зупинити дешево [для західного світу], тому що американські солдати не гинуть. Але якщо ми не зупинимо російську агресію зараз, за це доведеться заплатити дуже високу ціну", - упевнений Дуда.

Як писав УНІАН, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще 24 мільярди доларів на допомогу Україні та іншим країнам, які постраждали від вторгнення Росії. Це перший випадок, коли законодавців просять збільшити фінансування з тих пір, як республіканці отримали більшість у Палаті представників.

Україні потрібно більше зброї - заява Дуди

Нагадаємо, в інтерв'ю The Washington Post Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що українські військові поки не мають достатньої кількості озброєння, щоб змінити баланс у війні.

"І ми це знаємо з того факту, що вони зараз не в змозі здійснити дуже рішучий контрнаступ проти російської армії. Коротше кажучи, їм потрібна додаткова допомога", - зазначив він.

Також Дуда висловився про те, чи вдасться Росія до застосування ядерної зброї в Україні. На його думку, більш імовірно, що РФ може спровокувати ядерну аварію на українській АЕС.

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