Трамп уникатиме обговорення України на зустрічі з Путіним і Сі, - Bloomberg

Зустріч може стати для Трампа можливістю продемонструвати, що попри внутрішні проблеми він залишається одним із ключових гравців світової політики.

Президент США Дональд Трамп вирушає на безпрецедентну тристоронню зустріч із лідерами Китаю та Росії - Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним - на тлі послаблення своїх політичних позицій усередині своєї країни. Водночас він може бути ще більше зацікавлений у демонстрації американського впливу на міжнародній арені.

Як пише Bloomberg, останніми тижнями Трамп зіткнувся з двома серйозними політичними проблемами, що можуть затьмарити зібрання найбільших ядерних держав світу

Зокрема: вагома поразка республіканців на проміжних виборах до Конгресу США, а також - скандал навколо керівника Nvidia Дженсена Хуанга, який залишив посаду генерального директора компанії після викриття його роману з імовірною китайською шпигункою.

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"Трамп прагнув поглибити відносини зі своїми китайськими та російськими колегами, незважаючи на їхні розбіжності щодо конфлікту. Спроби лідера республіканців здобути прихильність свого російського колеги та розкритикувати президента України Володимира Зеленського також викликали критику", - пише видання.

Це створює додатковий політичний тиск на адміністрацію Трампа напередодні важливих міжнародних переговорів.

Водночас, видання наголошує, що у зв’язку з цим зустріч із Сі і Путіним може стати для глави Білого дому можливістю продемонструвати, що попри внутрішні проблеми він залишається одним із ключових гравців світової політики.

"Зіткнувшись з перспективою статусу "кульгавої качки", попередники президента часто зверталися до зовнішньої політики як до можливості нагадати союзникам і суперникам Америки, що вони все ще є головнокомандувачами. Президент, безсумнівно, прагнутиме використати цю поїздку, щоб підтвердити лідерство, авторитет, продемонструвати свої державні здібності та, по суті, похизуватися на міжнародній арені", – сказав Курт Тонг, колишній посол США в АТЕС (Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво).

Високопосадовець адміністрації, який брифінгував журналістів на умовах анонімності поінформував: очікується, що президент США використає тристоронню зустріч для обговорення війни в Ірані, але уникатиме обговорення України.

Експерти прогнозують, що переговори матимуть важливе значення для міжнародної безпеки та відносин між Вашингтоном, Пекіном і Москвою.

"Ця зустріч може зміцнити позиції Китаю як світової держави, а також дати Трампу можливість продемонструвати свою силу за кордоном, оскільки він бореться з низькими рейтингами схвалення та перспективою розслідувань з боку Конгресу, очолюваного демократами. Однак зустріч між Трампом і Путіним, ймовірно, викличе тривогу в Києві та західних столицях, даючи російському лідеру шанс сформувати будь-яку мирну угоду на вигідних для Москви умовах – без участі України, яка б сама визначала своє майбутнє", - наголошує Bloomberg.

Зустріч Трампа з Сі і Путіним – інші новини

Як повідомляв УНІАН, історична зустріч відбудеться у четвер, 19 листопада, у Шеньчжені – великому технологічному центрі на півдні країни.

Білий дім заявив, що переговори, які відбудуться на полях саміту АТЕС у Китаї, будуть присвячені темі нерозповсюдження ядерної зброї. На думку Трампа, обговорення цього питання може призвести до укладення нової угоди між найбільшими ядерними державами світу.

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