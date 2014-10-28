Червоний Хрест провів семінар для військовослужбовців ПС ЗСУ

Сьогодні, 28 жовтня, у Вінниці завершується дводенний семінар з питань Інтеграції міжнародного гуманітарного права у процесі прийняття рішень під час застосування військ (сил) для офіцерів Повітряних Сил ЗС України, організований Міжнародним комітетом Червоного Хреста спільно з Командуванням Повітряних Сил Збройних Сил України.

Основною метою семінару було ознайомити офіцерів з діяльністю МКЧХ в Україні та звернути увагу на порядок взаємодії військовослужбовців з представниками делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в зоні проведення АТО.

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— Наша організація надає медикаменти та матеріали медичного призначення лікарням, людям, пораненим в ході збройних зіткнень у східних областях країни, відвідує осіб, які утримуються під вартою, і підтримує діяльність Українського Товариства Червоного Хреста з надання першої допомоги. МКЧХ співпрацює з Міністерством оборони та з Міністерством внутрішніх справ з питань імплементації норм міжнародного гуманітарного права в їх процедури прийняття рішень при здійсненні оперативної діяльності, — зазначив керівник програми співпраці з Міжнародним комітетом червоного хреста Вадим Корсінов.

Основна делегація МКЧХ знаходиться у Києві, де постійно працюють 25 співробітників, а також три офіси: у Донецьку, Харкові та Одесі. Організація посилює свою присутність у цих містах на сході країни, щоб можна було більш ефективно вирішувати гуманітарні питання, що виникають у зв’язку з обстановкою в східній Україні.