Військові лікарі та саніструктори вдосконалювали професіоналізм на спецкурсі "Медсанбат"

Ініціатором спеціальних занять виступила столична недержавна організація, а викладачами стали колишні військові лікарі з числа громадян Сполучених Штатів Америки, які мають великий досвід роботи в гарячих точках по всьому світу.

— Дані курси спрямовані на закріплення навичок військовослужбовців діяти професійно і швидко в екстремальних умовах. Ми високо оцінили майстерність українських лікарів і їхню самопожертву на полі бою. Проте деякі напрацювання американських військових лікарів, сподіваюся, ми їм таки змогли передати, і це піде лише на користь, — зауважив старший інструктор-викладач курсів Патрік Челлеу.

В ході чотириденних курсів кожен з учасників заходу пройшов основні етапи роботи санінструктора бойового підрозділу та закріпив знання з надання першої медичної допомоги за різних умов.

Читайте такожНа базі клінічного центру Центрального регіону пройшли реабілітацію понад 500 учасників АТОПісля завершення зборів українські військовослужбовці отримали спеціальні сертифікати, які їм нададуть право проводити заняття з початкової медичної підготовки. Також американці подарували медичне обладнання, спеціальне спорядження саніструкторів та необхідні ліки.

— Я маю певний досвід роботи в медицині. Але від закордонних колег я багато чому навчилася, і ці знання обов’язково збережуть не одне людське життя. Я поділюся новими знаннями з товаришами по службі, — зауважила медсестра 61 військово-мобільного госпіталю солдат Марина Бажанова.

За словами організаторів курсів, подібні заняття найближчим часом проводитимуться й в інших місцях проведення антитерористичної операції.