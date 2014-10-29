Бойовики обстріляли сили АТО поблизу Миколаївки, Березового і Славного

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«У Волноваському районі біля села Миколаївка терористи двічі обстріляли сили АТО з артилерії», - зазначив він і додав, що «неподалік сіл Березове, Славне Мар’їнського району - з мінометів, танків».