Бойовики обстріляли сили АТО поблизу Миколаївки, Березового і Славного
14:05, 29 жовтня 2014Військо
0 0
Бойовики обстріляли з мінометів та артилерії сили АТО поблизу сіл Миколаївка, Березове та Славне у центральній та південно-східній частині Донецької області.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
Читайте такожУ Донецьку готуються масштабні провокації з людськими жертвами 2 листопада – РНБО
«У Волноваському районі біля села Миколаївка терористи двічі обстріляли сили АТО з артилерії», - зазначив він і додав, що «неподалік сіл Березове, Славне Мар’їнського району - з мінометів, танків».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter