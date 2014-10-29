Бойовики обстріляли сили АТО поблизу Миколаївки, Березового і Славного

14:05, 29 жовтня 2014
Військо
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Бойовики обстріляли з мінометів та артилерії сили АТО поблизу сіл Миколаївка, Березове та Славне у центральній та південно-східній частині Донецької області. 

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві. 

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«У Волноваському районі біля села Миколаївка терористи двічі обстріляли сили АТО з артилерії», - зазначив він і додав, що «неподалік сіл Березове, Славне Мар’їнського району - з мінометів, танків».

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