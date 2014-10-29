Бойовики "ДНР" вирішили організувати голосування через інтернет

Про це повідомляє прес-центр бойовиків і сепаратистів.

Інтернет-голосування, як наголошується, організовано для «мешканців, які перебувають за межами республіки». Щоб взяти участь у виборах, вони можуть зайти на сайт Центрвиборчкому "ДНР", пройти дивну процедуру верифікації (надіслати скан паспорта) і отримати електронний бюлетень.

Читайте такожБойовик "Біс" визнає Донецьк українським містом і активно йде на діалог - ТарутаГолосування через інтернет триватиме упродовж трьох днів: з 29 по 31 жовтня.

Основний день голосування - як в "ДНР", так і "ЛНР" - 2 листопада.