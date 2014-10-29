На Донбас з РФ прибули дві колони техніки та військові, одягнені у форму "козаків"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За оперативними даними, зафіксовано зростання активності бойовиків та російських військ напередодні так званих виборів, які терористи планують організувати 2 листопади», - зазначив він.

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«Відмічено перекидання російських підрозділів з Ростовської області в райони Донецька та на південь області», - додав Лисенко.

«Особовий склад росіян отримав наказ здати всі особисті речі, у т.ч. документи, шеврони та предмети, що їх ідентифікують. Зафіксовано прибуття двох колон російської техніки та особового складу, одягненого у козачу форму», - зауважив речник РНБО.