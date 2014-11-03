Порошенко присвоїв майору Лужевському звання "Герой України" посмертно

За виняткову мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України посмертно нагороджено майора Лужевського.

Президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання "Герой України" майору Руслану Лужевському. Про підписання відповідного указу йдеться на офіційному сайті Президента. "За виняткову мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Лужевському Руслану Михайловичу - майору (посмертно)", - йдеться у повідомленні.

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