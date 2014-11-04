За добу в зоні АТО поранені троє військових

Упродовж доби на сході України, де триває Антитерористична операція, троє українських військовослужбовців отримали поранення, загиблих - немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Укураїни Андрій Лисенко.

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"Протягом доби жоден наш військовослужбовець не загинув. Троє отримали поранення", - сказав Лисенко.