За добу в зоні АТО поранені троє військових
13:28, 04 листопада 2014Військо
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Про це повідомив спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
REUTERS
Упродовж доби на сході України, де триває Антитерористична операція, троє українських військовослужбовців отримали поранення, загиблих - немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Укураїни Андрій Лисенко.
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"Протягом доби жоден наш військовослужбовець не загинув. Троє отримали поранення", - сказав Лисенко.
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