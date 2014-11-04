Представники військових вишів беруть участь в АТО

З Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в зоні АТО перебували фахівці, які проходять службу на посадах викладачів, начальників лабораторій, командирів взводів, інструкторів, водіїв, механіків-водіїв. Слід зазначити, що 62 офіцерів-випускників Академії відзначені державними нагородами. 22 випускники Академії загинули, серед них — Герой України старший лейтенант Євген Зеленський, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Безпосередньо для забезпечення проведення антитерористичної операції Навчальним центром Академії сухопутних військ було підготовлено понад 4 тисячі осіб. Для відновлення пошкодженої техніки та виконання інших завдань було залучено курсантів Військового коледжу сержантського складу та науково-педагогічний склад кафедр. Також з Академії та структурних підрозділів було передано 89 одиниць озброєння та військової техніки.

З Військової академії (м. Одеса) завдання в зоні АТО виконували військовослужбовців, працівників ЗС України, в тому числі курсанти. Офіцери відділу виховної роботи та науково-педагогічні працівники кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Військової академії в складі мобільних груп соціально-психологічного центру Генерального Штабу ЗС України проводили роботу в базових таборах та батальйонних тактичних групах ЗС України.

Науково-педагогічні працівники Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова також були здіяні в АТО. За результатами участі офіцерів в заходах АТО запропоновані пропозиції щодо покращення підготовки фахівців та скореговано зміст навчання з навчальних дисциплін.

А представники Військового інституту телекомунікацій та інформатизації під час АТО виконували завдання з підготовки інструкторів з експлуатації систем та комплексів зв’язку, які використовуються в АТО, підготовки мобілізаційного ресурсу з числа офіцерів запасу, розробляли рекомендації щодо бойового застосування засобів транкінгових та супутникових систем зв’язку, проектування, брали участь в створенні нової комплексної апаратної зв’язку, модернізації існуючих апаратних та командно-штабних машин. А також розробляли практичні рекомендації щодо покращення експлуатації (адаптації) цивільних засобів зв’язку в польових умовах.

Представниками Головного управління зв’язку ГШ ЗС України, науковцями університету спільно з науково-педагогічними працівниками розроблені та затверджені зміни до пріоритетних напрямів розвитку системи зв’язку до 2017 року та внесені зміни до програм навчальних дисциплін щодо вивчення транкінкових, супутникових та зарубіжних тактичних систем, методів та способів інформаційного протиборства.

Військовослужбовці та курсанти Харківського університету повітряних сил імені І.Кожедуба також взяли безпосередню участь у заходах в зоні АТО. Отримані інформаційно-аналітичні матеріали та набутий досвід зумовили внесення змін у 48 програм навчальних дисциплін та 267 навчально-методичних матеріалів для проведення навчальних занять.

Науково-педагогічні працівники кафедри тактики та загальновійськових дисциплін брали безпосередню участь у процесі створення, загальновійськовій підготовці та бойовому злагодженні підрозділів територіальних батальйонів та батальйону охорони навчальної авіаційної бригади.

За підсумками набору у 2014 році прийнято на 1 курс навчання 54 учасники АТО, з них 11 мають досвід бойових дій.

Викладачі клінічних кафедр Української військово-медичної академії у кількості 24 особи були відряджені для надання необхідної медичної допомоги на базі ВМКЦ Північного регіону, військового госпіталю (м. Дніпропетровськ), районної лікарні м. Ізюм, м. Щастя та інших.

Науково-педагогічні працівники кафедр військової хірургії та анестезіології працювали в мобільних госпіталях за місцем їх розташування. Науково-педагогічні працівники кафедри військової терапії брали участь у психіатричних відділеннях на базі ВМКЦ регіонів з гострими психопатичними реакціями. Викладачі кафедри ОМЗ опрацьовували питання удосконалення системи медичного забезпечення антитерористичної операції.

Участь в АТО взяли й військовослужбовці та курсанти Факультету військової підготовки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». У травні 2014 року 6 курсантів випускного курсу за значний вклад при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт у зоні АТО нагороджені відзнаками Міністерства оборони України.

У вищих військових навчальних закладах та навчальних підрозділах у період проведення АТО створено також близько 200 мобільних груп у складі 10 — 15 осіб з числа науково-педагогічних працівників та курсантів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони.