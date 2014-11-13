Майбутні офіцери-десантники здійснили стрибки з літака АН-26 (фоторепортаж)

Як розповів начальник факультету Високомобільних десантних військ та розвідки полковник Станіслав Чумак, стрибки літака з АН-26 відбувались в складних метеоумовах, на висотах, що на кількасот метрів вище за нижній край хмар. Фактично, курсанти з літака вистрибували у «молоко», розгледіти землю можна було лише через кілька секунд спуску.

З поміж інших особливостей офіцер відзначив, що для курсантів першого, другого та третього курсів це були перші стрибки з військово-транспортного літака. Також вперше десантування з АН-26 здійснювалось на площадку приземлення Центру забезпечення навчального процесу академії поблизу смт Чорноморське на Одещині.

Читайте також"Далекобійники" з Бердичівської артбригади воюють з бойовиками на передовій (фоторепортаж)

Загалом, упродовж двох днів стрибки з літака здійснили понад 250 десантників. Полковник Станіслав Чумак зазначив, що за підсумками польового виходу курсанти виконали та дещо перевищили програму парашутно-десантної підготовки, записавши у свій актив 5-6 стрибків з парашутом.

Під час занять в полі майбутні офіцери-десантники та розвідники відпрацювали з військовими авіаторами ряд спільних практичних завдань. Зокрема евакуацію пораненого вертольотом, десантування із зависанням над землею МІ-8, дії із захоплення ворожого об’єкту тощо. А вже найближчим часом, курсанти старших курсів факультету вирушать на один із загальновійськових полігонів для практичного виконання стрільб з озброєння БТР-80 та БМП-2.