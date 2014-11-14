В Академії сухопутних військ розпочали роботу фахівці з систем імітації бойових стрільб «MILES»

13:14, 14 листопада 2014
Військо
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В Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочали роботу інструктори компанії «Cubic Applications» з питань експлуатації та технічного обслуговування систем імітації бойових стрільб «MILES».

mil.gov.ua

Метою роботи делегації є надання практичної допомоги представникам Академії щодо планування та виконання заходів підготовки та навчання із використанням «MILES» на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Під час зустрічі з керівництвом Академії фахівці компанії обговорили питання майбутньої співпраці щодо підготовки фахівців, які виконуватимуть функції посередників під час навчань, а також спеціалістів зі зберігання, обслуговування та ремонту систем імітації бойових стрільб «MILES».

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