В Академії сухопутних військ розпочали роботу фахівці з систем імітації бойових стрільб «MILES»

Метою роботи делегації є надання практичної допомоги представникам Академії щодо планування та виконання заходів підготовки та навчання із використанням «MILES» на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Під час зустрічі з керівництвом Академії фахівці компанії обговорили питання майбутньої співпраці щодо підготовки фахівців, які виконуватимуть функції посередників під час навчань, а також спеціалістів зі зберігання, обслуговування та ремонту систем імітації бойових стрільб «MILES».