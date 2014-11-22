Міноборони через агресію Росії планує збільшити чисельність армії

Міністерство оборони України планує збільшити чисельність Збройних Сил.

Як передає прес-служба міністерства, про це 21 листопада заявив міністр оборони, генерал-полковник Степан Полторак під час зустрічі у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України з представниками воєнно-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.

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«У нас в планах є збільшення чисельності Збройних Сил України, у зв’язку з цими загрозами, які в нас сьогодні є. І не тільки чисельності, а й оснащеності, кількості озброєння та техніки. Ми плануємо це зробити в рамках розвитку Збройних Сил України у найближчий час. Обставини, які є сьогодні в Україні змушують нас робити це дуже швидко і приймати відповідні рішення, — зазначив Полторак.