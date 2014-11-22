Полторак: головне моє завдання – швидкі реформи для побудови міцної армії

Про це міністр оборони, генерал-полковник Степан Полторак сказав 21 листопада у Центральному будинку офіцерів ЗСУ під час зустрічі з представниками Київської Асоціації військових аташе, акредитованих в Україні, повідомляє прес-служба міністерства.

«Все це ми будемо робити коли вивчимо до кінця всі помилки, які зробили під час ведення АТО, всі досягнення провідних країн щодо побудови сучасних збройних сил. І тільки після цього, враховуючи набутий досвід, переконаний, що ми зможемо реформувати наші Збройні Сили», — зазначив міністр оборони.

«Головним завданням, яке стоїть переді мною, як міністром оборони, звичайно є проведення швидких реформ для того, щоб побудувати міцну, підготовлену, добре оснащену армію, яка була б готова захистити нашу державу. Звичайно, це не робиться за один-два дні. У нас є план, ми зараз над цим працюємо. І я переконаний, що ми це обов’язково втілимо в життя», - сказав він.

За словами міністра, основою та успіхом виконання бойових завдань будь-якого військового формування є матеріально-технічне забезпечення. «Тут є багато проблем, які пов’язані не тільки з тим, що бюджет не дозволяє забезпечити Збройні Сили України в повному об’ємі, але й з об’єктивних причин, які заважають нам працювати. Ми знаємо як їх вирішувати і працюємо над цим», — зазначив керівник вітчизняного оборонного відомства.

Він підкреслив, що в Україні достатній і великий потенціал оборонно-промислового комплексу, який до цього, на жаль, практично не використовувався.

«Тому, одне з пріоритетних завдань — організація взаємодії з підприємствами ОПК для забезпечення Збройних Сил сучасними засобами», — розповів Полторак.

«На жаль не у всьому залежить тільки від нас стабілізація обстановки на сході України. Зовнішній фактор і присутність 7,5 тисяч представників російських збройних сил на території України є дестабілізуючим фактором і на жаль заважає нам швидко стабілізувати ситуацію в нашій державі», — резюмував міністр.