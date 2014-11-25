Міноборони просить журналістів перевіряти інформацію перед публікацією

При цьому в сюжеті зазначалося, що бійців не забезпечує саме Міністерство оборони України, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Управління преси та інформації Міністерства оборони України наголошує: оборонне відомство пишається патріотизмом і мужністю бійців всіх добровольчих батальйонів, які захищають Батьківщину. Проте вказаний у сюжеті добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення, створений у квітні 2014 року у структурі Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві", - сказано в повідомленні.

Таким чином, питання забезпечення цього батальйону, у тому числі продуктами харчування, не належить до сфери відповідальності Міністерства оборони України.

Міністерство оборони України закликає журналістів, представників засобів масової інформації перевіряти (уточнювати) інформацію перед її оприлюдненням.