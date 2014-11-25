Захисники Маріуполя отримали змогу духовно збагачуватися в польових умовах

З дозволу керівництва сектору та Департаменту служіння у силових структурах Української греко-католицької церкви, наступні декілька місяців він духовно збагачуватиме потреби наших воїнів у цьому регіоні, повідомляє прес-служба Міноборони.

"У зоні АТО я перебуваю від червня цього року. Околиці Донецька, Старобешеве та Іловайськ — основні населення пункти, де я разом із діючими військовими переживав численні обстріли та спостерігав за їхніми героїчними вчинками на полі бою. Під час одного з артилерійських обстрілів у вересні я отримав контузію і вимушений був повернутися для лікування на рідну Львівщину. Зараз із моїм здоров’ям все гаразд і я готовий далі допомагати визволителям рідної землі", — пояснив отець Володимир.

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За словами священнослужителя, йому рідко доводиться бувати в польовій каплиці. Адже він постійно проситься на передову сил АТО, де на нього чекають захисники Маріуполя.

На блокпостах чи на бойових позиціях він не розділяє людей в одностроях за належністю до віросповідань. Він просто спілкується на різні теми з бійцями і за допомогою слова Божого намагається підняти їхній бойовий дух. В окремих випадках, на прохання українських воїнів він проводить богослужіння та причастя за християнськими обрядами.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що у Донецьку зник греко-католицький священик.