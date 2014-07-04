У Донецьку зник греко-католицький священик - отець Тихон



Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив донецький пастор Сергій Косяк.

«Пропав греко-католицький священик отець Тихон (Сергій Кульбака). Вчора (3 липня) вранці він виїхав на своєму автомобілі в невідомому напрямку, за цей час на зв'язок не виходить, телефон відключений. Родичам, друзям і духовенству про свої наміри покинути місто Донецьк о. Тихон не повідомляв, в парафії де зазвичай він служить, не з'являвся»,- написав Косяк.

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Він нагадав, що «до цього на адресу отця Тихона не раз надходили погрози, так само зловмисники розписали фарбою з погрозами та образами його автомобіль».

За словами пастора, отець Тихон так само є секретарем міжконфесійної «Ради церков і релігійних організацій Донецької області», громадським діячем, одним з організаторів молитовного марафону в Донецьку.

«На даний момент, ми активно займаємося його пошуками і велике прохання до всіх - моліться»,- написав Косяк.

Він також повідомив, що «з достовірних джерел відомо, що по лікарнях, моргах та по райвідділах міліції отець Тихон не проходив», і закликав усіх сприяти пошуку отця Тихона.