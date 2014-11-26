Міністр оборони Литви провідав у Києві поранених бійців АТО

Петро Мехед відзначив, що литовські колеги могли неодноразово спостерігати за високопрофесійною роботою українських військових медиків у різних миротворчих місіях протягом багатьох років.

Начальник Головного військово-медичного клінічного центру генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук своєю чергою розповів про багатовікову історію військової медицини та медичного закладу, який вважається найстарішим на теренах України і заснований у 1755 році.

— В госпіталі за час проведення АТО пролікувалося майже 3 тисячі поранених і хворих військовослужбовців. Важливо, що близько 85% поранених з зони АТО евакуйовувались літаками, — повідомив генерал-майор Анатолій Казмірчук.

Він зазначив, що для поранених військовослужбовців в зоні проведення АТО розгорнуто два польових госпіталі, які вже неодноразово довели свою ефективність. На жаль, українська військова медицина до бойових дій на Сході України не стикалася з такою кількістю поранених, яким потрібна реабілітація. Тому мережа реабілітаційних центрів створюється. На закінчення бесіди начальник госпіталю та міністр оборони Литви обмінялися символічними подарунками.

Також Юоазас Олекас відвідав музей госпіталю, де йому провів екскурс в минуле заступник начальника госпіталю з виховної роботи Геннадій Пєров. Увагу міністра оборони Литви привернув стенд присвячений АТО, на якому розмістилися різні предмети із зони бойових дій. Крім цього, Юозас Олекас провідав поранених військовослужбовців, які лікуються в госпіталі та побажав їм якнайшвидшого одужання.