Міжнародна інспекційна група під проводом Іспанії перевірила українські частини

Інспектори відвідали низку військових частин, які дислокуються у межах району, який визначила для інспектування іспанська сторона.

Зокрема, група відвідала 40 бригаду тактичної авіації, 1 окрему танкову бригаду, 72 окрему механізовану бригаду, 95 окрему аеромобільну бригаду ВДВ та Житомирський навчальний центр.

Під час перебування в бригаді тактичної авіації, іноземні інспектори відвідали казарму і їдальню бригади, поспілкувались з командуванням, отримали змістовні відповіді на численні запитання, що стосуються контролю повітряного простору в зоні відповідальності, забезпеченості та підготовки пілотів, організації пошуково-рятувальної служби та ін. Під час брифінгу інспектори докладно ознайомились зі структурою та життєдіяльністю військової частини, кількістю особового складу, озброєння та військової техніки.

Офіційний звіт про результати заходу Іспанія надасть усім державам-учасницям ОБСЄ впродовж двох тижнів. Утім вже зараз інспектори підтвердили, що Україна повністю виконує свої міжнародні зобов’язання за Віденським документом 2011 року.