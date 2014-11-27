У Краматорську відбулася конференція про проблеми учасників АТО і переселенців

Участь у заході взяли представники громадських організацій, установ соціального захисту та волонтерської спільноти, повідомляє прес-служба міністерства оборони.

Оборонне відомство на заході представляв головний інспектор з гуманітарного та соціального забезпечення Головної інспекції Міністерства оборони України полковник Валентин Федічев.

Донбаський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів має великий досвід роботи і не зважаючи на безліч проблем, успішно виконує свої функції, як об’єктивного та суб’єктивного характеру. Величезні напрацювання цього та інших Центрів, яких в Україні є 12, щодо повернення інвалідів до нормального життя варто було б взяти на озброєння для реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення під час проведення АТО.

"Соціальний захист воїнів АТО не може обмежуватися лікуванням поранених, їх протезуванням, компенсаційними виплатами та призначенням пенсій. Йдеться про створення державою умов для професійного навчання та отримання конкурентноздатної на ринку праці професії, гарантованого працевлаштування. Людина, яка втратила здоров’я, захищаючи Батьківщину, має жити повноцінним життям, а не виживати", — акцентував полковник Федічев.

За його словами йдеться про необхідність розробки державної програми соціальної реабілітації військовослужбовців та цивільних мешканців, які отримали поранення під час бойових дій. Адже війна врешті-решт закінчиться, а проблеми, які вона спричинила залишаться. І з часом вони загострюватимуться.

На жаль, часу на вирішення проблеми майже не залишилося. Вона вже загострюється, а питання комплексної реабілітації осіб, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, перебуває лише на організаційній стадії і то лише завдяки ініціативі людей, які безпосередньо знаходяться у зоні проведення АТО.