Президент відзначив військових держнагородами за мужність і героїзм (список)

09:12, 28 листопада 2014
Військо
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Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко підписав Указ № 892/2014 «Про відзначення державними нагородами України».

УНІАН

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:

у Збройних Силах України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БАЛОВА Павла Олександровича — майора

ЖИРНОВА Миколу Миколайовича — полковника

МАТВІЇШЕНА Андрія Аркадійовича — полковника

МИРГОРОДСЬКОГО Максима Вікторовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАБІЯ Олександра Васильовича — майора

БЕВЗА Романа Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта

БІРЮКА Олега Миколайовича (посмертно) — підполковника

БОДНАРА Володимира Володимировича — солдата

ВОЗНОГО Івана Сергійовича — капітана

ГРАНОВСЬКОГО Андрія Олександровича (посмертно) — старшину

ІВАНЕНКА Сергія Васильовича — підполковника

ІЛЬЧЕНКА Сергія Олександровича — майора

ЛАЗЕНКА Сергія Васильовича (посмертно) — прапорщика

МІЛАША Дмитра Михайловича — старшину

МІРЗОЄВА Валерія Сатторовича — полковника

НОВІКОВА Іллю Олександровича — капітана

ОХРІМЕНКА Бориса Григоровича — старшину

ПАНЮКА Сергія Анатолійовича — підполковника

ПАСТЕРНАКА Ігоря Борисовича — сержанта

ПИЩЕНКА Ігоря Миколайовича — полковника

РОДІОНОВА Антона Олександровича (посмертно) — капітана

САВЕНКА Антона Олександровича — солдата

СИДОРЕНКА Юрія Михайловича — полковника

СИДОРИКУ Олексія Олександровича — старшого лейтенанта

УГРИНОВИЧА Олександра Івановича — сержанта

ХАРДІКОВА Чеслава Олексійовича — майора

ЧЕПУРНОГО Євгенія Юрійовича — капітана

ШАМАТАЛЮКА Євгена Вікторовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом «За мужність» І ступеня

ШЕВЧЕНКА Едуарда Григоровича — капітана 1 рангу

Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня

ЧОРІЯ Павла Володимировича — солдата

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

БАБІЧА Ігоря Дмитровича — сержанта

БАЦКА Юрія Сергійовича — старшого солдата

БЕЗДЄНЄЖНИХ Олександра Володимировича — старшого солдата

БЕРДЮГІНА Павла Ігоровича — старшого солдата

БИЛА Андрія Петровича — солдата

БЛІНКОВА Ігоря Юрійовича — солдата

БОГДАНОВА Олександра Юрійовича — солдата

БОЙКА Владислава Вікторовича — солдата

БУГРОВЕНКА Сергія Вікторовича — солдата

ВАСИЛЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата

ВАСИЛИКА Сергія Петровича — сержанта

ГНАТЮКА Олега Васильовича — старшого лейтенанта

ГОНЧАРЕНКА Станіслава Олександровича — солдата

ГРИЦЕНКА Максима Віталійовича — прапорщика

ГУМЕННОГО Володимира Олександровича — солдата

ДЕМ’ЯНЧУКА Михайла Івановича — сержанта

ДЖУРАВЦЯ Романа Романовича — старшого солдата

ДИБЛЕНКА Артема Костянтиновича — прапорщика

ДІОРДІЦУ Ігоря Олександровича — молодшого сержанта

ДОБЖАНСЬКОГО Валерія Володимировича — старшого солдата

ДУБОВОГО Дмитра Анатолійовича — старшого сержанта

ЗАГЛИНСЬКОГО Ігоря Борисовича — майора

ЗАГУРСЬКОГО Артема Олександровича — старшого солдата

ЗАЛІЛОВА Романа Равільовича — старшого солдата

ЗЕЛЕНСЬКОГО Вадима Леонідовича — майора

ЗЛАТЬЄВА Сергія Анатолійовича (посмертно) — сержанта

ЗУБАРЕНКА Віктора В’ячеславовича — старшого солдата

ІВАНЦОВА Сергія Володимировича — старшого прапорщика

ІЗВОРСКІ Сергія Леонідовича — солдата

КАРБЕНЮКА Миколу Борисовича — старшого сержанта

КІНЕРТА Дениса Вікторовича — майора

КОВАЛЬОВА Сергія Андрійовича — солдата

КОВИРЗІНА Станіслава Олександровича — молодшого сержанта

КОЛІСНИКА Дана Вікторовича (посмертно) — капітана

КОЛЬЧЕНКА Євгена Дмитровича — солдата

КОРНЄВА Андрія Миколайовича — майора

КОРЧАКА Артема Сергійовича — молодшого сержанта

КОСТИШИНА Ярослава Мирославовича (посмертно) — майора

КОТОВИЧА Сергія Григоровича — сержанта

КРИЛОВА Олександра Володимировича — сержанта

КРИШТУНА Геннадія Ігоровича — майора

ЛЮБЧЕНКА Сергія Івановича — солдата

МАЛАШТУ Геннадія Олександровича — солдата

МАРЧУКА Володимира Трохимовича — прапорщика

МІЛАША Михайла Михайловича — прапорщика

МІЛОВАНОВА Андрія Сергійовича — солдата

МІСЮРУ Геннадія Олексійовича — сержанта

МОХУНА Євгена Павловича — молодшого сержанта

НЕГЕРЧУКА Миколу Вікторовича — солдата

НЕРУХА Юрія Вікторовича — старшого сержанта

НЕСТЕРЕНКА Олександра Сергійовича — сержанта

НЕСТЕРЕНКА Юрія Григоровича — старшого солдата

ОЛІЙНИКА Анатолія Вікторовича — сержанта

ОСТАПЧУКА Сергія Юрійовича — солдата

ОХРІМЕНКА Дениса Григоровича — старшину

ПАЛЯНИЦЮ Олександра Олександровича — солдата

ПАНАХИДУ Євгена Олександровича — солдата

ПАНСЬКОГО Михайла Миколайовича — сержанта

ПЕРФІЛЬЄВА Євгена Сергійовича — старшого лейтенанта

ПЕРЦЯ Андрія Івановича — підполковника

ПЕТРОВА Сергія Сергійовича — солдата

ПИЛИПЧЕНКА Данила Вікторовича — солдата

ПІГАРЬОВА Андрія Валентиновича — солдата

ПОДДУБНОГО Артема Ігоровича — солдата

ПОПЕСКУ Олексія Петровича — солдата

ПРЕКРАСНОГО Дмитра Олеговича — сержанта

ПРИХОДЬКА Олексія Григоровича — капітана 3 рангу

ПТАХІНА Андрія Вікторовича — сержанта

ПУПКОВА Олега Миколайовича — солдата

РИЖИКОВА Володимира Олександровича — солдата

РОМЕНСЬКОГО Максима Яковича — старшого солдата

РУСАЛОВСЬКОГО Олександра Вікторовича — сержанта

САВЕЛЬЄВА Олександра Володимировича — молодшого сержанта

САВІНОВА Дениса Михайловича — солдата

САУЛЯКА Олега Олеговича — старшого сержанта

СВІТЮКА Олексія Олександровича — солдата

СЕМЕНОВА Павла Павловича — старшого солдата

СЕРГІЄНКА Романа Миколайовича — солдата

СЕРЕДУ Дениса Ігоровича — солдата

СІДЄЛЬЦЕВА Володимира Олеговича — солдата

СКИРТУ Андрія Вікторовича — старшого солдата

СМАЧНОГО Олексія Валерійовича — сержанта

СОКОЛЮКА Олега Олександровича — солдата

ТАРАНЕНКА Сергія Вікторовича — солдата

ТАТАРЕНКА Андрія Олександровича — старшого сержанта

ТІТОРЧУКА Олександра Сергійовича — старшину

ТОДІЦУ Олександра Сергійовича — старшого солдата

ТОКАРСЬКОГО В’ячеслава Валерійовича — солдата

ТОКАРЯ Андрія Васильовича — старшого солдата

ТОНІЦУ Євгена Сергійовича — солдата

ТРАЧУКА Максима Миколайовича — старшого солдата

ТУМАНОВСЬКОГО Олександра Валерійовича — старшого солдата

УРОЖАЯ Олега Миколайовича — підполковника

УШКОВА Юрія Едуардовича — сержанта

ФЕДОРЕНКА Віктора Вікторовича — старшого солдата

ХАРИТОНА Олександра Анатолійовича — сержанта

ЧЕРЕПІНА Олександра Васильовича — солдата

ЧЕРНИША Ігоря Володимировича — капітана

ЧЕРНИША Максима Володимировича — сержанта

ЧЕРНОВА Віктора Анатолійовича — солдата

ЧЕРНОУСОВА Андрія Олеговича — старшого прапорщика

ЧОРНОГО Антона Володимировича — солдата

ШАПОВАЛА Ігоря Вікторовича — молодшого сержанта

ШВАЮКА Романа Олександровича — старшого солдата

ШВЕДА Сергія Олександровича — майора

ШЕМОТЮКА Олександра Володимировича — молодшого сержанта

ЮХИМЕНКА Миколу Васильовича — солдата

ЮЩЕНКА Євгена Вікторовича — солдата

ЯЖУКА Миколу Петровича — майора

ЯНОВИЧА Володимира Миколайовича — сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

ЖАРИКА Олександра Миколайовича — полковника

ОТРОЩЕНКА Олексія Петровича — полковника

ЧАСНИКА Юрія Васильовича — майора

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

ГОЛОВКА Сергія Михайловича — майора

ЄГОРОВА Сергія Валерійовича — старшого прапорщика

ТРУХНА Сергія Юрійовича — підполковника

ШЕВЧУКА Євгенія Олександровича — капітана 3 рангу".

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