Президент відзначив військових держнагородами за мужність і героїзм (список)

Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко підписав Указ № 892/2014 «Про відзначення державними нагородами України».

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю: у Збройних Силах України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня БАЛОВА Павла Олександровича — майора ЖИРНОВА Миколу Миколайовича — полковника МАТВІЇШЕНА Андрія Аркадійовича — полковника МИРГОРОДСЬКОГО Максима Вікторовича — підполковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БАБІЯ Олександра Васильовича — майора БЕВЗА Романа Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта БІРЮКА Олега Миколайовича (посмертно) — підполковника БОДНАРА Володимира Володимировича — солдата ВОЗНОГО Івана Сергійовича — капітана ГРАНОВСЬКОГО Андрія Олександровича (посмертно) — старшину ІВАНЕНКА Сергія Васильовича — підполковника ІЛЬЧЕНКА Сергія Олександровича — майора ЛАЗЕНКА Сергія Васильовича (посмертно) — прапорщика МІЛАША Дмитра Михайловича — старшину МІРЗОЄВА Валерія Сатторовича — полковника НОВІКОВА Іллю Олександровича — капітана ОХРІМЕНКА Бориса Григоровича — старшину ПАНЮКА Сергія Анатолійовича — підполковника ПАСТЕРНАКА Ігоря Борисовича — сержанта ПИЩЕНКА Ігоря Миколайовича — полковника РОДІОНОВА Антона Олександровича (посмертно) — капітана САВЕНКА Антона Олександровича — солдата СИДОРЕНКА Юрія Михайловича — полковника СИДОРИКУ Олексія Олександровича — старшого лейтенанта УГРИНОВИЧА Олександра Івановича — сержанта ХАРДІКОВА Чеслава Олексійовича — майора ЧЕПУРНОГО Євгенія Юрійовича — капітана ШАМАТАЛЮКА Євгена Вікторовича — старшого лейтенанта Нагородити орденом «За мужність» І ступеня ШЕВЧЕНКА Едуарда Григоровича — капітана 1 рангу Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня ЧОРІЯ Павла Володимировича — солдата Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня БАБІЧА Ігоря Дмитровича — сержанта БАЦКА Юрія Сергійовича — старшого солдата БЕЗДЄНЄЖНИХ Олександра Володимировича — старшого солдата БЕРДЮГІНА Павла Ігоровича — старшого солдата БИЛА Андрія Петровича — солдата БЛІНКОВА Ігоря Юрійовича — солдата БОГДАНОВА Олександра Юрійовича — солдата БОЙКА Владислава Вікторовича — солдата БУГРОВЕНКА Сергія Вікторовича — солдата ВАСИЛЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата ВАСИЛИКА Сергія Петровича — сержанта ГНАТЮКА Олега Васильовича — старшого лейтенанта ГОНЧАРЕНКА Станіслава Олександровича — солдата ГРИЦЕНКА Максима Віталійовича — прапорщика ГУМЕННОГО Володимира Олександровича — солдата ДЕМ’ЯНЧУКА Михайла Івановича — сержанта ДЖУРАВЦЯ Романа Романовича — старшого солдата ДИБЛЕНКА Артема Костянтиновича — прапорщика ДІОРДІЦУ Ігоря Олександровича — молодшого сержанта ДОБЖАНСЬКОГО Валерія Володимировича — старшого солдата ДУБОВОГО Дмитра Анатолійовича — старшого сержанта ЗАГЛИНСЬКОГО Ігоря Борисовича — майора ЗАГУРСЬКОГО Артема Олександровича — старшого солдата ЗАЛІЛОВА Романа Равільовича — старшого солдата ЗЕЛЕНСЬКОГО Вадима Леонідовича — майора ЗЛАТЬЄВА Сергія Анатолійовича (посмертно) — сержанта ЗУБАРЕНКА Віктора В’ячеславовича — старшого солдата ІВАНЦОВА Сергія Володимировича — старшого прапорщика ІЗВОРСКІ Сергія Леонідовича — солдата КАРБЕНЮКА Миколу Борисовича — старшого сержанта КІНЕРТА Дениса Вікторовича — майора КОВАЛЬОВА Сергія Андрійовича — солдата КОВИРЗІНА Станіслава Олександровича — молодшого сержанта КОЛІСНИКА Дана Вікторовича (посмертно) — капітана КОЛЬЧЕНКА Євгена Дмитровича — солдата КОРНЄВА Андрія Миколайовича — майора КОРЧАКА Артема Сергійовича — молодшого сержанта КОСТИШИНА Ярослава Мирославовича (посмертно) — майора КОТОВИЧА Сергія Григоровича — сержанта КРИЛОВА Олександра Володимировича — сержанта КРИШТУНА Геннадія Ігоровича — майора ЛЮБЧЕНКА Сергія Івановича — солдата МАЛАШТУ Геннадія Олександровича — солдата МАРЧУКА Володимира Трохимовича — прапорщика МІЛАША Михайла Михайловича — прапорщика МІЛОВАНОВА Андрія Сергійовича — солдата МІСЮРУ Геннадія Олексійовича — сержанта МОХУНА Євгена Павловича — молодшого сержанта НЕГЕРЧУКА Миколу Вікторовича — солдата НЕРУХА Юрія Вікторовича — старшого сержанта НЕСТЕРЕНКА Олександра Сергійовича — сержанта НЕСТЕРЕНКА Юрія Григоровича — старшого солдата ОЛІЙНИКА Анатолія Вікторовича — сержанта ОСТАПЧУКА Сергія Юрійовича — солдата ОХРІМЕНКА Дениса Григоровича — старшину ПАЛЯНИЦЮ Олександра Олександровича — солдата ПАНАХИДУ Євгена Олександровича — солдата ПАНСЬКОГО Михайла Миколайовича — сержанта ПЕРФІЛЬЄВА Євгена Сергійовича — старшого лейтенанта ПЕРЦЯ Андрія Івановича — підполковника ПЕТРОВА Сергія Сергійовича — солдата ПИЛИПЧЕНКА Данила Вікторовича — солдата ПІГАРЬОВА Андрія Валентиновича — солдата ПОДДУБНОГО Артема Ігоровича — солдата ПОПЕСКУ Олексія Петровича — солдата ПРЕКРАСНОГО Дмитра Олеговича — сержанта ПРИХОДЬКА Олексія Григоровича — капітана 3 рангу ПТАХІНА Андрія Вікторовича — сержанта ПУПКОВА Олега Миколайовича — солдата РИЖИКОВА Володимира Олександровича — солдата РОМЕНСЬКОГО Максима Яковича — старшого солдата РУСАЛОВСЬКОГО Олександра Вікторовича — сержанта САВЕЛЬЄВА Олександра Володимировича — молодшого сержанта САВІНОВА Дениса Михайловича — солдата САУЛЯКА Олега Олеговича — старшого сержанта СВІТЮКА Олексія Олександровича — солдата СЕМЕНОВА Павла Павловича — старшого солдата СЕРГІЄНКА Романа Миколайовича — солдата СЕРЕДУ Дениса Ігоровича — солдата СІДЄЛЬЦЕВА Володимира Олеговича — солдата СКИРТУ Андрія Вікторовича — старшого солдата СМАЧНОГО Олексія Валерійовича — сержанта СОКОЛЮКА Олега Олександровича — солдата ТАРАНЕНКА Сергія Вікторовича — солдата ТАТАРЕНКА Андрія Олександровича — старшого сержанта ТІТОРЧУКА Олександра Сергійовича — старшину ТОДІЦУ Олександра Сергійовича — старшого солдата ТОКАРСЬКОГО В’ячеслава Валерійовича — солдата ТОКАРЯ Андрія Васильовича — старшого солдата ТОНІЦУ Євгена Сергійовича — солдата ТРАЧУКА Максима Миколайовича — старшого солдата ТУМАНОВСЬКОГО Олександра Валерійовича — старшого солдата УРОЖАЯ Олега Миколайовича — підполковника УШКОВА Юрія Едуардовича — сержанта ФЕДОРЕНКА Віктора Вікторовича — старшого солдата ХАРИТОНА Олександра Анатолійовича — сержанта ЧЕРЕПІНА Олександра Васильовича — солдата ЧЕРНИША Ігоря Володимировича — капітана ЧЕРНИША Максима Володимировича — сержанта ЧЕРНОВА Віктора Анатолійовича — солдата ЧЕРНОУСОВА Андрія Олеговича — старшого прапорщика ЧОРНОГО Антона Володимировича — солдата ШАПОВАЛА Ігоря Вікторовича — молодшого сержанта ШВАЮКА Романа Олександровича — старшого солдата ШВЕДА Сергія Олександровича — майора ШЕМОТЮКА Олександра Володимировича — молодшого сержанта ЮХИМЕНКА Миколу Васильовича — солдата ЮЩЕНКА Євгена Вікторовича — солдата ЯЖУКА Миколу Петровича — майора ЯНОВИЧА Володимира Миколайовича — сержанта Нагородити орденом Данила Галицького ЖАРИКА Олександра Миколайовича — полковника ОТРОЩЕНКА Олексія Петровича — полковника ЧАСНИКА Юрія Васильовича — майора Нагородити медаллю «За військову службу Україні» ГОЛОВКА Сергія Михайловича — майора ЄГОРОВА Сергія Валерійовича — старшого прапорщика ТРУХНА Сергія Юрійовича — підполковника ШЕВЧУКА Євгенія Олександровича — капітана 3 рангу".

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