Президент відзначив військових держнагородами за мужність і героїзм (список)
Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко підписав Указ № 892/2014 «Про відзначення державними нагородами України».
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:
у Збройних Силах України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БАЛОВА Павла Олександровича — майора
ЖИРНОВА Миколу Миколайовича — полковника
МАТВІЇШЕНА Андрія Аркадійовича — полковника
МИРГОРОДСЬКОГО Максима Вікторовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БАБІЯ Олександра Васильовича — майора
БЕВЗА Романа Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
БІРЮКА Олега Миколайовича (посмертно) — підполковника
БОДНАРА Володимира Володимировича — солдата
ВОЗНОГО Івана Сергійовича — капітана
ГРАНОВСЬКОГО Андрія Олександровича (посмертно) — старшину
ІВАНЕНКА Сергія Васильовича — підполковника
ІЛЬЧЕНКА Сергія Олександровича — майора
ЛАЗЕНКА Сергія Васильовича (посмертно) — прапорщика
МІЛАША Дмитра Михайловича — старшину
МІРЗОЄВА Валерія Сатторовича — полковника
НОВІКОВА Іллю Олександровича — капітана
ОХРІМЕНКА Бориса Григоровича — старшину
ПАНЮКА Сергія Анатолійовича — підполковника
ПАСТЕРНАКА Ігоря Борисовича — сержанта
ПИЩЕНКА Ігоря Миколайовича — полковника
РОДІОНОВА Антона Олександровича (посмертно) — капітана
САВЕНКА Антона Олександровича — солдата
СИДОРЕНКА Юрія Михайловича — полковника
СИДОРИКУ Олексія Олександровича — старшого лейтенанта
УГРИНОВИЧА Олександра Івановича — сержанта
ХАРДІКОВА Чеслава Олексійовича — майора
ЧЕПУРНОГО Євгенія Юрійовича — капітана
ШАМАТАЛЮКА Євгена Вікторовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом «За мужність» І ступеня
ШЕВЧЕНКА Едуарда Григоровича — капітана 1 рангу
Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня
ЧОРІЯ Павла Володимировича — солдата
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
БАБІЧА Ігоря Дмитровича — сержанта
БАЦКА Юрія Сергійовича — старшого солдата
БЕЗДЄНЄЖНИХ Олександра Володимировича — старшого солдата
БЕРДЮГІНА Павла Ігоровича — старшого солдата
БИЛА Андрія Петровича — солдата
БЛІНКОВА Ігоря Юрійовича — солдата
БОГДАНОВА Олександра Юрійовича — солдата
БОЙКА Владислава Вікторовича — солдата
БУГРОВЕНКА Сергія Вікторовича — солдата
ВАСИЛЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата
ВАСИЛИКА Сергія Петровича — сержанта
ГНАТЮКА Олега Васильовича — старшого лейтенанта
ГОНЧАРЕНКА Станіслава Олександровича — солдата
ГРИЦЕНКА Максима Віталійовича — прапорщика
ГУМЕННОГО Володимира Олександровича — солдата
ДЕМ’ЯНЧУКА Михайла Івановича — сержанта
ДЖУРАВЦЯ Романа Романовича — старшого солдата
ДИБЛЕНКА Артема Костянтиновича — прапорщика
ДІОРДІЦУ Ігоря Олександровича — молодшого сержанта
ДОБЖАНСЬКОГО Валерія Володимировича — старшого солдата
ДУБОВОГО Дмитра Анатолійовича — старшого сержанта
ЗАГЛИНСЬКОГО Ігоря Борисовича — майора
ЗАГУРСЬКОГО Артема Олександровича — старшого солдата
ЗАЛІЛОВА Романа Равільовича — старшого солдата
ЗЕЛЕНСЬКОГО Вадима Леонідовича — майора
ЗЛАТЬЄВА Сергія Анатолійовича (посмертно) — сержанта
ЗУБАРЕНКА Віктора В’ячеславовича — старшого солдата
ІВАНЦОВА Сергія Володимировича — старшого прапорщика
ІЗВОРСКІ Сергія Леонідовича — солдата
КАРБЕНЮКА Миколу Борисовича — старшого сержанта
КІНЕРТА Дениса Вікторовича — майора
КОВАЛЬОВА Сергія Андрійовича — солдата
КОВИРЗІНА Станіслава Олександровича — молодшого сержанта
КОЛІСНИКА Дана Вікторовича (посмертно) — капітана
КОЛЬЧЕНКА Євгена Дмитровича — солдата
КОРНЄВА Андрія Миколайовича — майора
КОРЧАКА Артема Сергійовича — молодшого сержанта
КОСТИШИНА Ярослава Мирославовича (посмертно) — майора
КОТОВИЧА Сергія Григоровича — сержанта
КРИЛОВА Олександра Володимировича — сержанта
КРИШТУНА Геннадія Ігоровича — майора
ЛЮБЧЕНКА Сергія Івановича — солдата
МАЛАШТУ Геннадія Олександровича — солдата
МАРЧУКА Володимира Трохимовича — прапорщика
МІЛАША Михайла Михайловича — прапорщика
МІЛОВАНОВА Андрія Сергійовича — солдата
МІСЮРУ Геннадія Олексійовича — сержанта
МОХУНА Євгена Павловича — молодшого сержанта
НЕГЕРЧУКА Миколу Вікторовича — солдата
НЕРУХА Юрія Вікторовича — старшого сержанта
НЕСТЕРЕНКА Олександра Сергійовича — сержанта
НЕСТЕРЕНКА Юрія Григоровича — старшого солдата
ОЛІЙНИКА Анатолія Вікторовича — сержанта
ОСТАПЧУКА Сергія Юрійовича — солдата
ОХРІМЕНКА Дениса Григоровича — старшину
ПАЛЯНИЦЮ Олександра Олександровича — солдата
ПАНАХИДУ Євгена Олександровича — солдата
ПАНСЬКОГО Михайла Миколайовича — сержанта
ПЕРФІЛЬЄВА Євгена Сергійовича — старшого лейтенанта
ПЕРЦЯ Андрія Івановича — підполковника
ПЕТРОВА Сергія Сергійовича — солдата
ПИЛИПЧЕНКА Данила Вікторовича — солдата
ПІГАРЬОВА Андрія Валентиновича — солдата
ПОДДУБНОГО Артема Ігоровича — солдата
ПОПЕСКУ Олексія Петровича — солдата
ПРЕКРАСНОГО Дмитра Олеговича — сержанта
ПРИХОДЬКА Олексія Григоровича — капітана 3 рангу
ПТАХІНА Андрія Вікторовича — сержанта
ПУПКОВА Олега Миколайовича — солдата
РИЖИКОВА Володимира Олександровича — солдата
РОМЕНСЬКОГО Максима Яковича — старшого солдата
РУСАЛОВСЬКОГО Олександра Вікторовича — сержанта
САВЕЛЬЄВА Олександра Володимировича — молодшого сержанта
САВІНОВА Дениса Михайловича — солдата
САУЛЯКА Олега Олеговича — старшого сержанта
СВІТЮКА Олексія Олександровича — солдата
СЕМЕНОВА Павла Павловича — старшого солдата
СЕРГІЄНКА Романа Миколайовича — солдата
СЕРЕДУ Дениса Ігоровича — солдата
СІДЄЛЬЦЕВА Володимира Олеговича — солдата
СКИРТУ Андрія Вікторовича — старшого солдата
СМАЧНОГО Олексія Валерійовича — сержанта
СОКОЛЮКА Олега Олександровича — солдата
ТАРАНЕНКА Сергія Вікторовича — солдата
ТАТАРЕНКА Андрія Олександровича — старшого сержанта
ТІТОРЧУКА Олександра Сергійовича — старшину
ТОДІЦУ Олександра Сергійовича — старшого солдата
ТОКАРСЬКОГО В’ячеслава Валерійовича — солдата
ТОКАРЯ Андрія Васильовича — старшого солдата
ТОНІЦУ Євгена Сергійовича — солдата
ТРАЧУКА Максима Миколайовича — старшого солдата
ТУМАНОВСЬКОГО Олександра Валерійовича — старшого солдата
УРОЖАЯ Олега Миколайовича — підполковника
УШКОВА Юрія Едуардовича — сержанта
ФЕДОРЕНКА Віктора Вікторовича — старшого солдата
ХАРИТОНА Олександра Анатолійовича — сержанта
ЧЕРЕПІНА Олександра Васильовича — солдата
ЧЕРНИША Ігоря Володимировича — капітана
ЧЕРНИША Максима Володимировича — сержанта
ЧЕРНОВА Віктора Анатолійовича — солдата
ЧЕРНОУСОВА Андрія Олеговича — старшого прапорщика
ЧОРНОГО Антона Володимировича — солдата
ШАПОВАЛА Ігоря Вікторовича — молодшого сержанта
ШВАЮКА Романа Олександровича — старшого солдата
ШВЕДА Сергія Олександровича — майора
ШЕМОТЮКА Олександра Володимировича — молодшого сержанта
ЮХИМЕНКА Миколу Васильовича — солдата
ЮЩЕНКА Євгена Вікторовича — солдата
ЯЖУКА Миколу Петровича — майора
ЯНОВИЧА Володимира Миколайовича — сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ЖАРИКА Олександра Миколайовича — полковника
ОТРОЩЕНКА Олексія Петровича — полковника
ЧАСНИКА Юрія Васильовича — майора
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
ГОЛОВКА Сергія Михайловича — майора
ЄГОРОВА Сергія Валерійовича — старшого прапорщика
ТРУХНА Сергія Юрійовича — підполковника
ШЕВЧУКА Євгенія Олександровича — капітана 3 рангу".