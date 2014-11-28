Військові випробували модернізований вертоліт Мі-2

Щоб визначити основні характеристики вертольота у повітрі, військові науковці з Чернігова виконали 44 випробувальні польоти загальною тривалістю 56 годин. У небі вертоліт Мі-2 при виконанні фігур пілотажу та при наборі висоти показав добрі результати. Зокрема, на висоту 4000 метрів модернізований вертоліт піднімається лише за 12 хвилин.

— Результати випробувань підтверджують, що представникам заводу вдалося створити практично нову машину. Модернізований літальний апарат має кращі характеристики порівнюючи з базовим вертольотом та буде на 20 відсотків більш економним при виконанні завдань. Даними випробуваннями ми завершили черговий етап реалізації проекту з розвитку вітчизняного вертолітобудування, — розповів начальник Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України полковник Володимир Башинський.

Крім цього, в комплексі з модернізованим Мі-2, оцінювався новий мало розмірний двигун АІ-450М, який було розроблено на Державному підприємстві «Івченко-Прогрес». На даний час двигун є дослідним зразком та вивчається з метою подальшого застосування для літальних апаратів Збройних Сил України.