Академія сухопутних військ відзначила 75 річницю з дня заснування ЛВВПУ

У Львові, у стінах Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, відбулись урочисті заходи присвячені 75 річниці з дня заснування Львівського вищого військово-політичного училища, правонаступницею якого є Академія.

На захід прибули майже півтори сотні випускників та викладачів, які навчались та викладали у цьому навчальному закладі в різні роки. Щоб пригадати роки навчання та славну історію рідного навчального закладу, вони оглянули експозицію музею історії та сучасності Академії.

Читайте такожЗбірна команда Академії сухопутних військ стала срібним призером Кубку Львівської області з рукопашного бою

Розпочались урочистості з оголошення привітань з нагоди пам’ятної дати від Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Петра Порошенка, Міністра оборони України генерал-полковника Степана Полторака, випускника ЛВВПУ 1977 року Голови Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Віктора Назаренка та інших.

Потім учасники переглянули презентаційний відеофільм, присвячений 75 річниці Львівського вищого військово-політичного училища.

Начальник академії генерал-лейтенант Павло Ткачук привітав привітав присутніх та висловив слова вдячності усім, хто в непростий для країни час залишився вірним рідній альма-матер, Батьківщині й українському народу. Саме під час таких зустрічей, на його переконання, відчувається особлива єдність і нерозривність великої традиції щодо виховання справжніх патріотів, які завжди готові захистити рідну землю і очистити її від нечисті.

Також присутні вшанували пам’ять загиблих під час виконання завдань в АТО випускників Академії хвилиною мовчання.

Питанню надання допомоги пораненим випускникам Академії, які брали участь в антитерористичній операції та членам їх сімей було приділено особливу увагу. Так, з ініціативи випускників та ветеранів начального закладу, а також за сприяння його керівництва було ухвалено та оголошено рішення щодо створення спеціального фонду. Завданням якого буде організація збору необхідних коштів, прозоре та ефективне їх використання для потреб колишніх вихованців Академії, що захищали і продовжують захищати нашу державу на південному сході України.

Читайте такожВ Академії сухопутних військ розпочали роботу фахівці з систем імітації бойових стрільб «MILES»

Згодом, за активну громадську позицію, збереження традицій служіння народу, популяризацію навчального закладу та з нагоди відзначення 75 річниці із дня заснування навчального закладу генерал-лейтенант Павло Ткачук заохотив низку випусків вишу. Зокрема, заохочувальною відзнакою Академії сухопутних військ «За заслуги» були нагороджені випускники ЛВВПУ — полковники запасу Олександр Бондаренко, Віктор Карпов, Андрій Лисенко, Анатолій Мураховський, Олександр Тереверко та Костянтин Хівренко. Також були заохочені наручними годинниками полковники запасу Андрій Ліпінцев, Ігор Махно та Віктор Фріс, а презентаційні книги про Львів з рук начальника Академії сухопутних військ отримали полковники запасу Борис Будніков, Сергій Лебедєв та Володимир Расін.

Після урочистостей вихованці та викладачі навчального закладу разом із сьогоднішніми курсантами та офіцерами Академії поклали квіти до Пам’ятного знаку випускникам ВВНЗ, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни.

На завершення заходів присутні сфотографувались на згадку, а гості Академії мали можливість оглянути об’єкти навчально-матеріальної бази та соціально-побутової інфраструктури закладу.