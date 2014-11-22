У Львові в пам'ять про жертв Голодомору виклали зі свічок герб України

У Львові після спільної загальноміської молитви за жертв Голодомору і тоталітарного режиму львів’яни вшанували їх хвилиною мовчання і запалили на площі біля пам’ятника Т.Шевченку сотні лампадок, з яких виклали герб України та трагічні дати років Голодомору.

Як передає кореспондент УНІАН, у руках багато присутніх тримали пшеничні колоски, обвиті траурними стрічками на згадку про закон «про п’ять колосків», яким Сталін знищив чимало життів.

Учасники вшанувань жертв Голодомору поклали композиції з пшеничних та житніх колосків до Пам'ятного знаку жертвам Голодомору. Священнослужителі різних конфесій провели екуменічну панахиду за жертвами голодоморів в Україні.

О 16.00 у Львові було оголошено загальнонаціональну «Хвилину мовчання».

Опісля на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку звучало відлуння метронома, лунали дзвони у всіх церквах Львова та області. Пройшла акція «Засвіти свічку», під час якої керівництво області та міста, депутати Львівської обласної ради, представники громадськості запалили свічки і лампадки на площі біля пам’ятника Шевченку.

Участь у заходах до Дня пам’яті жертв голодоморів взяли керівництво Львівської ОДА, обласної та міської ради Львова, депутати Львівської обласної ради, представники Генерального консульства Республіки Польща у Львові, представники духовенства та громадськості.

Читайте такожДиректор «Музею радянської окупації» : То був страшний навмисний голодЯк зазначив голова Львівської обласної ради Петро Колодій, "ми повинні пам’ятати про ті страшні часи голодомору, які переживала Україна. На жаль, сьогодні історія повторюється – знову сусідня держава Росія перебуває з агресією на українській землі. Згадуючи нині людей, які загинули в ті страшні часи, пам’ятаючи про жертви, ми повинні гартувати силу духу, силу розуму і зробити все для того, щоб перемогти сьогодні і щоб ніколи в майбутньому не допустити повторення в Україні таких подій".

Також сьогодні увечері відбулася багатолюдна мовчазна хода пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років, яка пройшла від пам‘ятника Степану Бандері до центру міста.