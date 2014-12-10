Керівництво Генштабу проводить заходи щодо ротації особового складу, який знаходиться в зоні АТО

Спілкуючись з військовослужбовцями генерал-полковник Віктор Муженко повідомив, що наразі у збройних силах тривають активні заходи для якісного проведення ротації особового складу у зоні АТО, з урахуванням підтримання високого рівня обороноздатності країни, про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Планова ротація підрозділів триватиме відповідно до графіків. В той же час, з метою зменшення напруги, прийнято рішення про надання певних прав командирам підрозділів, які отримали повноваження надавати короткострокові відпустки, з урахуванням тактичної обстановки, і направляти на відпочинок від 15%, до 30% особового складу підпорядкованих підрозділів.