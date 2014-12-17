Україна купить у США нові антимінометні радари

Про це йдеться у повідомленні "Укроборонпрому".

Новітні антимінометні радари AN/TPQ-49 на замовлення Міністерства оборони України поставлять вже на початку нового року.

Ці пристрої здатні негайно визначати місце, з якого ведеться вогонь ракетних та артилерійських систем. Діапазон дії - від 50 метрів до 10 кілометрів. Точність визначення координат ворога - до 75 метрів на відстані 5 кілометрів.

Читайте такожАмериканська Barrett Firearms буде поставляти вогнепальну зброю українським військовим

Раніше "Укрінмаш" підписав контракти з французькою Thales Group та американськими виробниками ATN Corp. та Barrett Firearms на поставку сучасного озброєння і військового обладнання для потреб Збройних сил, Служби безпеки та Нацгвардії України.