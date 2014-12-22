Волонтери готують "комплекти виживання" для екіпажів "Градів"

Про це йдеться в повідомленні групи на сторінці в Facebook.

"Мінімальний комплект для виживання я бачу так: окуляри нічного бачення (Dipol 209) для водія першої машини (щоб швидко і непомітно пересуватися по ночах), 2-3 тепловізори (Pulsar HD50S) для розвідки і охорони (щоб вчасно виявити ворожу диверсійну групу, перебудуватися і "відпрацювати"), що-небудь смачненьке", - написав координатор групи Віталій Дейнега.

Читайте такожМіноборони затвердило програму реформування, розроблену волонтерами - БірюковЗа даними волонтерів, комплекти отримають екіпажі РСЗВ з 92 і 72 бригад; два комплекти отримає 27 полк. Також такі комплекти потрібні 55 артилерійській бригаді, протитанковій батареї 26 бригади, зенітникам 24, 30 і 17 бригад.

В цілому потрібно 9 окулярів нічного бачення і 6 тепловізорів.

"Закриємо ці потреби - перейдемо до гаубиць і мінометів. Їх, слава Богу, по лінії фронту вистачає", - написав волонтер.